Este sábado 14 de marzo se llevó a cabo la sexta asamblea regional del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha en la plaza comunal de Tiríndaro, Michoacán. El gobierno de México ha invertido 4 mil 319 millones de pesos para atender las demandas de restitución territorial, rescate de culturas y lenguas, fortalecimiento del gobierno tradicional y acciones para el bienestar integral de las comunidades p'urhépechas.

En plenaria, las autoridades federales presentaron a las autoridades comunitarias los avances más destacados, como los trabajos para el rescate del lago de Pátzcuaro y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente Indígena y Afromexicano con una inversión de 198 millones de pesos (mdp).

Así como la entrega de equipo táctico y patrullas a 31 comunidades, la apertura de 11 Centros LIBRE para la atención de mujeres purépechas y la inversión de 301 mdp en proyectos de medicina tradicional.

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Durante la asamblea se congregaron 574 autoridades comunitarias, jefes de tenencia, comisariados de bienes comunales y ejidales. Foto: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

También destacó la apertura del Comedor Escolar de la Niñez Indígena en Cheranástico; la próxima apertura de 20 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI) con una inversión de 5.7 mdp; el inicio de la pavimentación de 24 caminos artesanales en 26 comunidades indígenas, con una meta de 68.74 km y una inversión de 446.81 mdp.

Además, 4 mil 250 mujeres artesanas recibieron apoyos del Programa ApoyArte de Financiera para el Bienestar, por 101.77 mdp; en 2026 arrancó la entrega de materiales para la construcción de las primeras mil 900 Estufas Eficientes de Leña y se tradujeron los trámites más frecuentes del portal del Gobierno de México al p’urhépecha.

Durante la asamblea se congregaron 574 autoridades comunitarias, jefes de tenencia, comisariados de bienes comunales y ejidales de 121 comunidades P'urhépechas, así como 40 dependencias de gobierno, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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El jefe de tenencia de la comunidad de Tiríndaro, Martín Juárez Gaspar, afirmó que este Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha es el instrumento vivo “que estamos construyendo juntos para cerrar las brechas de desigualdad que nos han afectado por más de 500 años”.

Reconoció la coordinación de todos los niveles de gobierno y el acompañamiento para resolver sus legítimas demandas, enfatizando que, mediante el diálogo en cada una de las mesas de trabajo “se siembra la esperanza y sueños colectivos para el bienestar de nuestras comunidades”.

Mientras que la coordinadora del Plan de Justicia, Violeta Vázquez Rojas, inauguró la Sexta Asamblea y agradeció el acompañamiento de dependencias federales y estatales para dar seguimiento a los compromisos, a casi un año del inicio de esta iniciativa del Gobierno de México.

Violeta Vázquez Rojas, coordinadora del Plan de Justicia. Foto: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

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Recordó que el plan fue inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 5 de abril del año pasado en Cheranástico, y destacó que los acuerdos se han construido de manera colectiva en las 11 mesas de trabajo.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) resaltó su papel en la articulación interinstitucional, acompañando el diálogo entre el Gobierno de México y las autoridades comunitarias e impulsando proyectos para el avance del conocimiento en colaboración con las comunidades, como la Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas y la Red de Historias Locales, que buscan recuperar y preservar de la memoria de los pueblos y su riqueza lingüística.

Reconoció el trabajo que realizan en este marco los Centros Públicos de Investigación como el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), y el Colegio de Michoacán (COLMICH), además de la estrecha colaboración con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI). Finalmente, se acordó que la próxima Asamblea se llevará a cabo el próximo 10 de julio, en la región de la Sierra de la Meseta P’urhépecha.

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SECIHTI resaltó diálogo entre el Gobierno de México y las autoridades comunitarias. Foto: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

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cdm