Salvador Escalante, Michoacán.- Personal de la Guardia Civil del estado de Michoacán, fueron emboscados en la zona serrana del municipio de Salvador Escalante, donde la Secretaría de Seguridad Pública, reportó un oficial lesionado.

El ataque, perpetrado por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue repelido por el convoy policial.

El secretario de Seguridad Pública del estado, José Antonio Cruz Medina, encabezó el despliegue para dar con los responsables de este hecho de violencia.

Lee también Policías de León, Guanajuato, hallan cuerpo desmembrado debajo de un puente; una mano fue localizada en un fraccionamiento

Ante el operativo, la célula delictiva quemó un vehículo para bloquear la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de Puente de Ajuno y así obstaculizar el avance de las fuerzas estatales.

Los delincuentes también le prendieron fuego a un camión de carga sobre el tramo carretero Opopeo-Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Los Tanques.

Los informes de las áreas de inteligencia, señalan como responsables de esta emboscada contra elementos policiales estatales, al grupo criminal que lidera en esa zona, Ángel Chávez Ponce, El Camaleón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr