Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Salvador Escalante, Michoacán.- Personal de la del estado de Michoacán, fueron emboscados en la zona serrana del municipio de Salvador Escalante, donde la Secretaría de Seguridad Pública, reportó un oficial lesionado.

El ataque, perpetrado por un grupo armado del, fue repelido por el convoy policial.

El secretario de Seguridad Pública del estado, José Antonio Cruz Medina, encabezó el despliegue para dar con los responsables de este hecho de violencia.

Ante el operativo, la célula delictiva quemó un vehículo para Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de Puente de Ajuno y así obstaculizar el avance de las fuerzas estatales.

Los delincuentes también le prendieron fuego a un camión de carga sobre el tramo carretero Opopeo-Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Los Tanques.

Los informes de las áreas de inteligencia, señalan como responsables de esta emboscada contra elementos policiales estatales, al grupo criminal que lidera en esa zona, Ángel Chávez Ponce, El Camaleón.

