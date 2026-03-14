La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que a la fecha, más de 3 millones de mujeres reciben la Pensión Bienestar, un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales.

“Una pensión que les da tranquilidad, que sepan que les va a llegar siempre, que nunca les va a faltar y para nosotras las mujeres eso es muy importante, porque nosotras somos quienes administramos la economía de las familias”, detalló.

Durante la entrega de Pensiones de Mujeres Bienestar, en Santa María del Oro, Nayarit y frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria celebró que los programas sociales van enfocados a fortalecer al pueblo de México, especialmente a las mujeres.

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“Con los programas de bienestar vamos a cumplir nuestro hermoso ideal, que por el bien de todos primero los pobres y ahora primero las mujeres y las más pobres”, señaló Montiel Reyes este sábado 14 de marzo, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría del Bienestar.

Lamentó que en el pasado, en Santa María del Oro, el gobierno solo le ponía atención porque había oro y plata. Hoy, la funcionaria se dijo segura de que el valor mas grande en el municipio es el esfuerzo que todos los días hacen las mujeres por sacar adelante a sus hijos, a sus familias, a ellas mismas y en conjunto, a la patria.

“Y es momento que las mujeres sean reconocidas y no solamente en el dicho, sino en el hecho. Nuestra presidenta, cuando la elegimos, todo el pueblo de México se comprometió que llegaríamos todas con ella. Y ella se ha dedicado a generar políticas en favor de las mujeres para combatir la violencia en esta gran tarea que lleva a cabo nuestra compañera Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres que se dedica mucho a trabajar para combatir esta violencia”, destacó la secretaria.

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Recordó que la Jefa del Ejecutivo se comprometió con las mujeres para que recibieran una pensión bimestral al cumplir los 60 años y durante el resto de sus vidas. Explicó que los adultos mayores reciben esta pensión cuando cumplen 65 años, pero la presidenta Sheinbaum Pardo dijo: “Las mujeres hemos trabajado mucho y no se ha reconocido”. Por esa razón, actualmente las mujeres reciben su pensión antes de los 60 años.

“Ahora debe ser compartido, siempre debió ser, pero cada vez la sociedad va avanzando para que hombres y mujeres apoyemos en las tareas del hogar, no solo nosotras, pero como lo hemos hecho a lo largo de la vida, este reconocimiento les llega a ustedes cuando ya se transcurre por la vida adulta”, resaltó Ariadna Montiel.

Al saludar a funcionarios y al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, la titular del Bienestar describió el municipio como una tierra hermosa donde nació del amor: “porque el amor de las mujeres hacia su familia, hacia su comunidad siempre ha sido muy grande”.

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cdm