Ante la situación internacional como el conflicto en Medio Oriente, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, destacó la estrategia para promover la estabilización del precio de la gasolina.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 16 de marzo, Iván Escalante indicó que, en un acuerdo entre el gobierno y empresarios, se ha logrado disminuir el precio de la gasolina regular, mediante la renovación del acuerdo voluntario para mantenerlo por debajo de los 24 pesos por litro.

Expuso que con la renovación del acuerdo se ha logrado una reducción de -2.2% de febrero de 2025 a marzo de 2026.

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“Frente al aumento en los precios de la gasolina a nivel internacional, en México se le da seguimiento a esta estrategia para proteger la economía de las familias.

“Entonces se renovó este acuerdo voluntario con la industria y con todos los empresarios gasolineros para mantener por debajo de los 24 pesos el litro de gasolina regular”, dijo el titular de la Profeco.

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