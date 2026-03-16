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Al asegurar que se tiene una muy buena relación con Estados Unidos, la presidenta indicó que “ya vamos a ver el mejor momento” para un encuentro con el mandatario estadounidense , tras el intercambio de dichos este fin de semana.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que “hay momentos de desacuerdos”, pero cuando se habla de soberanía se tiene que responder.

“Hay momentos de desacuerdos, cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio (...)”, dijo al destacar que ha tenido diversas conversaciones con Trump.

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“¿Es prioridad para usted, para su gobierno tener una reunión con el presidente de Estados Unidos?”, se le preguntó.

“Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra autodeterminación, el respeto y el apoyo mutuo, la confianza”, declaró.

Sheinbaum mencionó que Donald Trump debe explicar porqué hace esas declaraciones y no descartó una nueva llamada.

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La presidenta de México rechazó este fin de semana que en el país gobiernen los cárteles del , luego de que el mandatario estadounidense reiteró que organizaciones criminales dominan territorio mexicano.

“Ayer dije: ¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, no. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirmó la mandataria en Nayarit.

Las declaraciones de la presidenta se dan en medio de un nuevo intercambio de posturas con el gobierno estadounidense sobre la estrategia para combatir a los cárteles del narcotráfico y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

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jc/apr

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