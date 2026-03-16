Más Información

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Reforma Electoral: Sheinbaum presenta mañana el Plan B; insiste en disminución de privilegios para partidos

Reforma Electoral: Sheinbaum presenta mañana el Plan B; insiste en disminución de privilegios para partidos

La mejor forma de ayudar al pueblo de Cuba es empoderándolo: Ronald Johnson; “no al régimen que lo ha oprimido”, advierte

La mejor forma de ayudar al pueblo de Cuba es empoderándolo: Ronald Johnson; “no al régimen que lo ha oprimido”, advierte

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

Conquistan con su batalla al Oscar

Conquistan con su batalla al Oscar

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

SAT dio aval reciente a asociación a la que AMLO llamó a donar para Cuba; podrá recibir aportaciones hasta 2030

SAT dio aval reciente a asociación a la que AMLO llamó a donar para Cuba; podrá recibir aportaciones hasta 2030

Operativo contra "El Mencho": familiares de elementos caídos recibirán apoyo extraordinario; gobiernos estatales hicieron aportaciones

Operativo contra "El Mencho": familiares de elementos caídos recibirán apoyo extraordinario; gobiernos estatales hicieron aportaciones

Cae “Pepe”, encargado de trasladar a la pareja de “El Mencho” a Tapalpa; Sedena lo señala como operador logístico del CJNG

Cae “Pepe”, encargado de trasladar a la pareja de “El Mencho” a Tapalpa; Sedena lo señala como operador logístico del CJNG

Lenia Batres denuncia “nado sincronizado” de la derecha en su contra; acusa intento de frenar su presidencia en la SCJN

Lenia Batres denuncia “nado sincronizado” de la derecha en su contra; acusa intento de frenar su presidencia en la SCJN

Indagan a presunta funcionaria de la fiscalía capitalina por discriminación; "No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela", dijo

Indagan a presunta funcionaria de la fiscalía capitalina por discriminación; "No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela", dijo

Niños y adultos juegan una cascarita en la gran cancha

Niños y adultos juegan una cascarita en la gran cancha

El reconoció este lunes que durante la "hubo mucho abuso" por parte de los conquistadores españoles.

Las declaraciones del monarca se produjeron durante la visita del monarca español a la exposición "La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena", en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

“Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder", señaló en un diálogo informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, y que quedó registrado en un video que la Casa Real subió en redes sociales.

Lee también

"Desde el primer día, es decir, los propios con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, explicó.

La exposición fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores dey la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y las palabras del monarca representan un gesto de acercamiento con el gobierno de México exigió a España por los abusos cometidos durante la conquista.

"Ha sido una feliz historia poder traer este testimonio del Méjico antiguo, de las culturas de lo que hoy es México. Es verdad que México es producto de todas ellas, del propio encuentro con españoles”, añadió Felipe VI en la muestra, que expone cerca de 250 piezas, muchas de las cuales nunca habían salido de México.

Lee también

El gesto del rey, cuya visita no estaba agendada, sigue a un primer gesto de acercamiento del ministro de Asuntos Españoles, José Manuel Albares, quien en noviembre pasado, al inaugurar la muestra, dijo que "la historia compartida entre y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Es parte de nuestra historia compartid, no podemos negar la ni olvidarla".

El reclamo de disculpas de parte del gobierno de y la negativa española a hacerlo desataron una crisis en la relación bilateral que llevó al mandatario mexicano a declarar una "pausa" en las relaciones, aunque en la práctica, éstas continuaron.

La negativa de la presidenta a invitar al rey a su toma de posesión llevó al gobierno español a no enviar representante alguno al evento.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026