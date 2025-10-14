Más Información

AREQUIPA, PERÚ.- El , arribó esta tarde al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa para participar mañana en la sesión solemne inaugural del , el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson, recibió al monarca español y a su comitiva, quienes se trasladaron a la Casa Museo Mario Vargas Llosa para hacer un recorrido por las salas de este espacio cultural dedicado a la vida y a la obra del Nobel de Literatura 2010.La visita del rey a Arequipa —considerada por estos días centro del pensamiento y la reflexión académica sobre el idioma español—, como informa en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se inscribe en la iniciativa de por convertir a Arequipa en sede del Congreso de la Lengua que se realizaría en 2023, pero las revueltas políticas en Perú impidieron su realización, que se lleva a cabo durante esta semana y que se ha convertido en un homenaje “in memoriam” a Vargas Llosa.

La agenda del rey Felipe VI incluye la sesión solemne que se llevará a cabo mañana a las 10 horas en el Teatro Municipal de Arequipa; y la sesión plenaria de Homenaje a Mario Vargas Llosa en el mismo recinto, por la tarde, que tendrá como invitados, además del monarca, a los escritores Alonso Cueto, Javier Cercas, Juan Gabriel Vásquez, así como Luis García Montero y Carmen Noguero, director y secretaria general del Instituto Cervantes, así como a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española.

El Rey de España también visitó la recién reinaugurada Casa Museo Mario Vargas Llosa, en donde nació el escritor y que ahora cuenta con videos y hologramas del propio Vargas Llosa donde se cuentan pasajes de su vida y vocación literaria.

Por esa razón, Arequipa ha sido tomada esta semana por Mario Vargas Llosa y se ha convertido en una ciudad que ha desplegado más de mil elementos de seguridad y ha cerrado su Centro Histórico para la mejor celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española.

