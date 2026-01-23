Más Información

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por muerte de Cindy y Teresita

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

La presidenta recalcó el gesto que tuvieron los reyes de España, al haber visitado el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo ().

En su conferencia mañanera de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de , Sheinbaum Pardo dejó en suspenso si invitaría a Felipe VI y Letizia Ortiz a México, en el marco de la disculpa que se exigió desde el gobierno pasado por la Conquista.

—"¿Los invitaría a México?", se le preguntó.

—"Ya vamos a ver", respondió la titular del Ejecutivo federal.

—"Es un símbolo que los reyes de España se hayan acercado a los stands de México en la Fitur, y que hayan platicado, conversado con indígenas mexicanos, mexicanas. Esta conversación es importante", declaró.

