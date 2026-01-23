La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó el gesto que tuvieron los reyes de España, al haber visitado el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

En su conferencia mañanera de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, Sheinbaum Pardo dejó en suspenso si invitaría a Felipe VI y Letizia Ortiz a México, en el marco de la disculpa que se exigió desde el gobierno pasado por la Conquista.

—"¿Los invitaría a México?", se le preguntó.

Lee también Sheinbaum destaca asistencia de los Reyes de España en la Fitur dedicada a México; critica visión "atrasada" de la conquista

—"Ya vamos a ver", respondió la titular del Ejecutivo federal.

—"Es un símbolo que los reyes de España se hayan acercado a los stands de México en la Fitur, y que hayan platicado, conversado con indígenas mexicanos, mexicanas. Esta conversación es importante", declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro