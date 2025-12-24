Más Información

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

El rey de , Felipe VI, advirtió que "las sociedades democráticas atraviesan, atravesamos, una inquietante crisis de confianza", en un "mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis".

El jefe de Estado español, en su tradicional mensaje de Navidad, alertó que "esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones".

"Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro", añadió en su mensaje desde el Palacio Real en Madrid.

Felipe VI agregó: "Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?".

"Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos", apuntó, pues "en democracia, las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas".

"El miedo solo construye barreras y genera ruido, y las barreras y el ruido impiden comprender la realidad", subrayó.

El rey Felipe VI de España. Foto: EFE
Por ello, reclamó ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos, en un momento en que España la tensión que perciben los ciudadanos en el debate político les provoca "hastío, desencanto y desafección".

El rey pronuncia cada Nochebuena un discurso, esta vez desde el palacio donde se firmó hace 40 años el Tratado de Adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas.

El monarca español citó el aumento del coste de la vida, el acceso a la vivienda, en especial para los jóvenes, o que la velocidad de los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral, entre otras preocupaciones de los españoles.

Ante ello, llamó a preservar la confianza en la convivencia democrática, cuando se cumplen 50 años de la recuperación de la democracia en España tras cuatro décadas de dictadura militar.

El monarca recordó cómo a lo largo de estos años España demostró que sabe responder a los desafíos internos y externos: "Lo vimos en crisis económicas, en emergencias sanitarias, ante catástrofes naturales". Pero la confianza "no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil", dijo.

Esta es la tercera ocasión en la que el Palacio Real y no el de la Zarzuela, su residencia oficial, es el elegido en los años de reinado de Felipe VI para su discurso navideño, el duodécimo que pronuncia.

El rey pronunció de pie su discurso, de diez minutos, y en la despedida del mensaje, como es habitual, felicitó la Navidad en castellano, vasco, catalán y gallego.

