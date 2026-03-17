La mañanera de Sheinbaum, 17 de marzo, minuto a minuto

Zoé Robledo, director del IMSS, afirma que se han contratado 10 mil 785 médicos especialistas que iniciaron sus labores a partir del 16 de marzo.



Indica que en todos los estados hubo más contrataciones en contraste con el año pasado.

Por su parte, Martí Batres, director del ISSSTE, señala que en el Instituto se contrataron mil 295 especialistas; destaca que la mayoría de contrataciones fueron de anestesiólogos, "se amplia el número de especialistas para atender a sus pacientes".