La mañanera de Sheinbaum, 17 de marzo, minuto a minuto

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Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta los avances más significativos acontecidos en México.
Sigue el minuto a minuto de su ponencia en Palacio Nacional y mantente informado.
Nación 08:33 AM
Tiene que explicar la Fiscalía, dice Sheibaum sobre falta de resguardo de la casa de "El Mencho"
"Lo tiene que explicar la Fiscalía", dice Sheinbaum Pardo sobre el comunicado de la Fiscalía por el nulo resguardo en el lugar del enfrentamiento y abatimiento de "El Mencho".
Nación 08:28 AM
Sheinbaum se reunirá con presidente de Alemania en Cancún
Sheinbaum Pardo confirma que se reunirá en Cancún con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, previo a la convención bancaria; señala que hablarán sobre su relación de amistad, cultural y comercial.
Nación 08:25 AM
Taxis de aplicación contra taxis del aeropuerto
Sheinbaum Pardo dice que se tiene que revisar con los taxistas de los aeropuertos la tarifa porque algunas son muy altas; indica que ellos pagan al aeropuerto por estar ahí, lo que les da "ciertos privilegios"; sin embargo, destaca que el usuario también puede tomar un taxi de aplicación, pero en un lugar más retirado.
Nación 08:18 AM
Sheinbaum reconoce acercamiento del rey de España
"Es un acercamiento del rey (de España), que reconocemos, porque hace unos años no se reconoció la carta del presidente López Obrador y se enfrío la relación [...] hay que reconocerlo y seguir en el diálogo", dice la Presidenta por las declaraciones de Felipe VI sobre que hubo mucho abuso en la conquista de América.
Nación 08:09 AM
Avances en las "Rutas de Salud"
Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, presenta los avances en las Rutas de Salud, que tienen como objetivo garantizar abasto en todas las unidades médicas. El número de piezas entregadas hasta el momento son 160 millones de piezas: 115 millones en 2025 y 45 millones en 2026.
Agrega que en cuanto a médicos contratados, se integraron mil 956 al IMSS-Bienestar.
Nación 08:04 AM
IMSS e ISSSTE resaltan contratación de especialistas
Zoé Robledo, director del IMSS, afirma que se han contratado 10 mil 785 médicos especialistas que iniciaron sus labores a partir del 16 de marzo.
Indica que en todos los estados hubo más contrataciones en contraste con el año pasado.
Por su parte, Martí Batres, director del ISSSTE, señala que en el Instituto se contrataron mil 295 especialistas; destaca que la mayoría de contrataciones fueron de anestesiólogos, "se amplia el número de especialistas para atender a sus pacientes".
Nación 07:59 AM
Salud detalla disminución de casos por sarampión
David Kershenobich, secretario de Salud, explica que han disminuido el número de casos por exantema, así como un aumento de vacunación en Jalisco.
Detalla que el sarampión es altamente contagioso y recomienda la vacunación de personas con quienes se tuvo contacto, así como aislar al contagiado.
Nación 07:54 AM
Vacunas es la única forma de combate contra el sarampión: Eduardo Clark
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, llama a vacunarse e insiste en que es la única forma de protegerse del sarampión.
Apunta que este llamado de vacunación ha tenido buenos resultados y una reducción del 30% de contagios. Detalla que la meta es vacunar en 10 semanas a 25 millones de personas con un avance de 13.3 en 5 semanas hasta el momento.
Dice que en las vacunas aplicadas en los diferentes estados se ha llegado a la meta en coordinación con el gobierno.
Nación 07:48 AM
Sheinbaum insiste en que elecciones y partidos no gasten tanto
La titular del Ejecutivo dice que va a seguir insistiendo en que es indispensable que no se gaste tanto en procesos electorales y en los partidos políticos, así como el tema de los plurinominales.
Nación 07:42 AM
Segob presenta "Plan B" de reforma electoral
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta el plan B de la reforma electoral, que tiene como objetivo reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales de la 4T, la austeridad republicana: "Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana".
Señala que se van a ampliar los periodos de revocación de mandato para que la ciudadanía pueda decidir.
"Esta reforma va por menos privilegios y más participaciones", agrega.
Detalla que se reducirán regidurías en municipios y se limitará a una sindicatura. En congresos locales habrá un tope presupuestal.
Con relación a la reducción de privilegios, la iniciativa comprende que funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales de los estados no podrán ganar más que la presidenta de México.
Respecto a la revocación de mandato, propone que se realizará el primero de junio del tercer o cuarto año de mandato.
También habrá modificaciones a leyes secundarias, como que haya un cómputo inmediato en la elección federal, convenios en materia de fiscalización, uso de tecnologías en la fiscalización, reducción de sueldos, que no sean mayores a los de la presidenta, obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos, prohibición de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo.
Nación 07:29 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Anuncia que van a presentar el Plan B que hoy se entrega a la Cámara de Senadores.
Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad
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