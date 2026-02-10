Una delegación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó una visita del 26 al 29 de enero de 2026, a las instalaciones de la Guardia Nacional de California en Sacramento, California, Estados Unidos.

Esto en el marco de la relación bilateral militar entre México y Estados Unidos y la adhesión de la Defensa al Programa de Colaboración Estatal (SPP, por sus siglas en inglés).

La visita tuvo como objetivo conocer las capacidades con que cuenta la Guardia Nacional de California, EU, para determinar las áreas de interés y cooperación bilateral que contribuyan al desarrollo estratégico del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional de México.

Lo cual está alineado con la Visión Estratégica Mutua de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y territorios soberanos.

Una delegación de la Defensa Nacional realizó una visita del 26 al 29 de enero de 2026, a las instalaciones de la Guardia Nacional de California. Foto: Especial

“Como vecinos con profundos lazos culturales, económicos y familiares, California y México comparten muchos desafíos en común.

“Está asociación crea oportunidades para colaborar en áreas tales como: respuesta a desastres y emergencias, preparación y mejores prácticas institucionales, mientras se respeta completamente la soberanía y las autoridades de cada nación”, refirió la dependencia

