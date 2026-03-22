Más Información

Pemex enfrenta nuevo derrame en Dos Bocas; es el tercer incidente en menos de un mes

Pemex enfrenta nuevo derrame en Dos Bocas; es el tercer incidente en menos de un mes

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Sheinbaum abre camino al tema de revocación de mandato; reconoce a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales

Sheinbaum abre camino al tema de revocación de mandato; reconoce a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Limpian playas de Veracruz por hidrocarburo; recolectan 8 toneladas en el norte del estado

Limpian playas de Veracruz por hidrocarburo; recolectan 8 toneladas en el norte del estado

"¡Si te faltan yo te presto!", Alito Moreno critica a Máynez por “huir” durante riña en Chilpancingo; líder de MC revira

"¡Si te faltan yo te presto!", Alito Moreno critica a Máynez por “huir” durante riña en Chilpancingo; líder de MC revira

Beatriz Paredes desmiente supuesta candidatura presidencial del PRI rumbo a 2030; advierte sobre publicaciones apócrifas

Beatriz Paredes desmiente supuesta candidatura presidencial del PRI rumbo a 2030; advierte sobre publicaciones apócrifas

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

Jerusalén. El ejército de "intensificará sus operaciones terrestres selectivas" y los ataques en , advirtió esta noche su jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir.

"La operación contra laHezbolá no ha hecho más que empezar (...). Se trata de una operación a largo plazo, y estamos preparados para ello", afirmó el general Zamir en un comunicado.

"Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres selectivas y los ataques, de acuerdo con un plan estructurado. No nos detendremos hasta que la haya sido alejada de la frontera y se haya garantizado la seguridad a largo plazo a los habitantes del norte de Israel", añadió.

Lee también

Señaló que "al concluir la operación en Irán, quedará solo y aislado".

El jefe del Ejército afirmó que en las últimas semanas de ofensiva israelí en el Líbano, que ha dejado más de mil muertos en el país vecino, Israel ha atacado más de 2 mil objetivos y decenas de , y ha matado a cientos de miembros de Hezbolá.

Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde ha comenzado una operación militar terrestre para acabar con Hezbolá.

Lee también

Paralelamente, está atacando por aire diversas partes del país, incluida su capital .

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen "el preludio de una".

El presidente libanés declaró que el ataque israelí contra el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani "constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre". Aoun calificó el bombardeo como un "castigo colectivo contra la población civil".

Lee también

El atacó un puente importante situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas presuntamente por Hezbolá.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio