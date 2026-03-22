Jerusalén. El ejército de Israel "intensificará sus operaciones terrestres selectivas" y los ataques en Líbano, advirtió esta noche su jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir.

"La operación contra la organización terrorista Hezbolá no ha hecho más que empezar (...). Se trata de una operación a largo plazo, y estamos preparados para ello", afirmó el general Zamir en un comunicado.

"Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres selectivas y los ataques, de acuerdo con un plan estructurado. No nos detendremos hasta que la amenaza haya sido alejada de la frontera y se haya garantizado la seguridad a largo plazo a los habitantes del norte de Israel", añadió.

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Señaló que "al concluir la operación en Irán, Hezbolá quedará solo y aislado".

El jefe del Ejército afirmó que en las últimas semanas de ofensiva israelí en el Líbano, que ha dejado más de mil muertos en el país vecino, Israel ha atacado más de 2 mil objetivos y decenas de depósitos de armas, y ha matado a cientos de miembros de Hezbolá.

Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde ha comenzado una operación militar terrestre para acabar con Hezbolá.

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Paralelamente, está atacando por aire diversas partes del país, incluida su capital Beirut.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen "el preludio de una invasión terrestre".

El presidente libanés declaró que el ataque israelí contra el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani "constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre". Aoun calificó el bombardeo como un "castigo colectivo contra la población civil".

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El ejército israelí atacó un puente importante situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas presuntamente por Hezbolá.