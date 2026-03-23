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Teherán. Medios iraníes negaron este lunes que haya negociaciones en curso entre Irán y y aseguraron que el estrecho de Ormuz continuará cerrado, poco después de que el presidente estadounidense, , anunciase que se habían entablado conversaciones para la resolución de las hostilidades.

"No ha habido ni hay negociaciones en curso, y con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos", recalcó la agencia Tasnim, vinculada a la , que citó a un alto cargo de seguridad.

La fuente anónima afirmó que Washington ha enviado mensajes a Teherán a través de mediadores, pero aseguró que Irán continuará “con su defensa hasta alcanzar el nivel necesario de disuasión”.

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Trump anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras “conversaciones productivas” entre EU e Irán para la resolución de las hostilidades.

Tasnim sostuvo que Trump dio marcha atrás a su ultimátum del sábado de atacar en 48 horas las centrales eléctricas iraníes si no permitía el paso de buques en el estrecho de Ormuz “tras el fortalecimiento de las advertencias militares de " y aseguró que el país no aceptará el nuevo plazo.

"El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan de este régimen para cometer crímenes contra la población, y nosotros continuaremos con la respuesta y la defensa amplia del país", indica la agencia respecto a la nueva advertencia.

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Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada, Teherán había advertido que, en caso de sufrir nuevos contra su infraestructura energética, su respuesta no iba a tener "contención", y alegó que en la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.

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