Washington.— Estados Unidos e Israel bombardearon el megayacimiento South Pars, en Irán, provocando un infierno energético con un alza en los petroprecios. South Pars se trata de la mayor reserva de gas conocida del mundo, que suministra alrededor de 70% del gas natural nacional de Irán.

Más tarde Irán respondió y causó “daños considerables” en el mayor centro de distribución de gas del mundo, situado en Qatar. Qatar- Energy afirmó que se habían “desplegado inmediatamente equipos de emergencia para contener los incendios” en las instalaciones de Ras Laffan, en la costa norte de Qatar, provocados por el impacto de misiles de Irán. Qatar declaró a los agregados militares y de seguridad de Irán personas non gratas y les ordenó que se marcharan en un plazo de 24 horas, alegando lo que describió como repetidos ataques y violaciones de su soberanía.

El ejército iraní también atacó la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudita, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

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Los precios del petróleo se dispararon durante el día: el Brent, referente internacional, subió más de 7% hasta alcanzar los 111.23 dólares, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EU, terminó el día con un alza de 4%, hasta los 100.04 dólares.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que los ataques contra infraestructuras energéticas pueden tener “consecuencias incontrolables”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, añadió que “nos conviene, sin demora, implementar una moratoria sobre los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en particular las instalaciones de suministro de energía y agua. Es fundamental proteger a la población civil y sus necesidades básicas, así como la seguridad del suministro energético de una escalada militar”. Dijo que habló con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el emir de Qatar.

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Trump anunció una exención de 60 días a la Ley Jones, que prohíbe que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses. La idea es mitigar las dis- rupciones a corto plazo en el mercado petrolero.

Por separado, el Departamento del Tesoro emitió una licencia para autorizar ciertas transacciones entre entidades estadounidenses establecidas y la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, a fin de aumentar la oferta de petróleo disponible.

Israel mató al ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, un día después de anunciar que abatió al poderoso e influyente jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó que Jatib fue “eliminado” en un bombardeo nocturno y anunció que su gobierno dio carta blanca a su ejército para abatir a cualquier dirigente de la República Islámica en el punto de mira y los militares afirmaron que no detendrán su campaña para eliminar a altos mandos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró en X que “la ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencias o raza”.

En medio de la polémica que ha desatado la falta de precisión de la administración Trump sobre las razones por las que atacó Irán, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de EU, compareció ante el Congreso y desató más dudas, al afirmar que “como resultado de la Operación Martillo de Medianoche (en 2025), el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”. Trump ha afirmado que ordenó el ataque contra Irán, en colaboración con Israel, el 28 de febrero pasado debido a una “amenaza inminente”. Gabbard señaló que, aunque “muy debilitada debido a los ataques contra sus dirigentes y sus capacidades militares” en la ofensiva actual, el régimen iraní sigue en pie,

Mientras, cuatro mujeres murieron a causa de la caída de restos de misil en una localidad palestina de Cisjordania a última hora de ayer. Además, Israel volvió a bombardear Beirut, lo que dejó una docena de muertos. Desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó Israel para vengar la muerte del ayatola Ali Jamenei, Líbano registra 968 muertos.