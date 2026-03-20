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Un juez federal accedió el viernes a impedir que la administración aplique una política que limita el acceso de los periodistas al Pentágono, coincidiendo con The New York Times en que partes clave de las nuevas normas son ilegales.

El juez de distrito estadounidense Paul Friedman, en Washington, D.C., falló a favor del periódico y dictaminó que la política del restringe ilegalmente las credenciales de prensa de los periodistas que abandonaron el edificio en lugar de aceptar las nuevas normas.

En diciembre, el Times demandó al Pentágono y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la política de acreditación viola los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso.

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El actual cuerpo de prensa del Pentágono está compuesto mayoritariamente por medios conservadores que aceptaron la política. Los periodistas de medios que se negaron a acatar las nuevas normas, incluidos los de Associated Press, han seguido informando sobre las fuerzas armadas.

Friedman, nominado al cargo por el presidente demócrata , afirmó que la política “no ofrece una notificación clara sobre qué prácticas periodísticas rutinarias y legales resultarán en la denegación, suspensión o revocación” de las credenciales de prensa del Pentágono. Dictaminó que viola los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso consagrados en la Primera y la Quinta Enmienda.

"En resumen, la política, en sí misma, convierte cualquier recopilación y difusión de noticias que no cuente con la aprobación del Departamento en un posible motivo para la denegación, suspensión o revocación de la acreditación de un periodista», escribió. «No ofrece a los periodistas ninguna forma de saber cómo pueden ejercer su profesión sin perder sus credenciales".

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el fallo.

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Ha argumentado que la política impone reglas de "sentido común" que protegen a las fuerzas armadas de la divulgación de información de seguridad nacional.

“El objetivo de ese proceso es impedir que quienes representan un riesgo para la seguridad tengan un amplio acceso a los cuarteles generales militares estadounidenses”, escribieron los abogados del gobierno.

Los abogados del Times afirman que la política está diseñada para silenciar la cobertura de prensa desfavorable de la administración del presidente .

“La Primera Enmienda prohíbe categóricamente que el gobierno se arrogue el poder ilimitado de restringir la libertad de expresión, porque la mera existencia de tal autoridad arbitraria puede conducir a la autocensura”, escribieron.

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