Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Se escuchan fuertes explosiones en zona diplomática de Arabia Saudí; testigos reportan nube de humo

Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Embajada de EU emite alerta a spring breakers que quieran vacacionar en México; advierte riesgos de delincuencia y secuestro

Rommel Pacheco presume que México es seguro y puede albergar eventos deportivos de primera clase

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Investigadores piden diálogo con autoridades responsables de parques del Tren Maya

Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista

Imputan a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey por extorsión; juez le dicta prisión preventiva

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Washington. Un comité de la Cámara de Representantes que investiga al fallecido financiero publicó el lunes vídeos del expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, respondiendo a preguntas sobre el delincuente sexual, quien se suicidó en prisión en 2019.

Las grabaciones de las declaraciones, que se prolongaron durante horas a lo largo de dos días la semana pasada, muestran cómo ambos Clinton se distanciaron de Epstein. dijo al comité que había terminado su relación con Epstein años antes de que el financiero se declarara culpable en 2008 de solicitar los servicios sexuales de una menor.

El expresidente demócrata indicó que recordaba haber conocido a Epstein cuando voló en su jet privado en 2002 para la labor humanitaria de los Clinton, y que se separaron al año siguiente.

"No vi nada cuando estuve con él que me hiciera pensar que traficaba con mujeres", declaró Bill Clinton ante la comisión.

Epstein visitó la Casa Blanca en numerosas ocasiones durante la presidencia de Clinton y hay fotos de ellos estrechándose la mano, pero Bill Clinton dijo que no recordaba esas interacciones.

Hillary Clinton dijo que ni siquiera recordaba haber conocido a Epstein.

Aun así, ambos se enfrentaron a horas de interrogatorio bajo juramento por parte de los legisladores que buscan responsabilidades para cualquiera que conociera o ignorara los abusos de Epstein a menores de edad.

