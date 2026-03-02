Washington. Un comité de la Cámara de Representantes que investiga al fallecido financiero Jeffrey Epstein publicó el lunes vídeos del expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, respondiendo a preguntas sobre el delincuente sexual, quien se suicidó en prisión en 2019.

Las grabaciones de las declaraciones, que se prolongaron durante horas a lo largo de dos días la semana pasada, muestran cómo ambos Clinton se distanciaron de Epstein. Bill Clinton dijo al comité que había terminado su relación con Epstein años antes de que el financiero se declarara culpable en 2008 de solicitar los servicios sexuales de una menor.

El expresidente demócrata indicó que recordaba haber conocido a Epstein cuando voló en su jet privado en 2002 para la labor humanitaria de los Clinton, y que se separaron al año siguiente.

"No vi nada cuando estuve con él que me hiciera pensar que traficaba con mujeres", declaró Bill Clinton ante la comisión.

Epstein visitó la Casa Blanca en numerosas ocasiones durante la presidencia de Clinton y hay fotos de ellos estrechándose la mano, pero Bill Clinton dijo que no recordaba esas interacciones.

Hillary Clinton dijo que ni siquiera recordaba haber conocido a Epstein.

Aun así, ambos se enfrentaron a horas de interrogatorio bajo juramento por parte de los legisladores que buscan responsabilidades para cualquiera que conociera o ignorara los abusos de Epstein a menores de edad.

