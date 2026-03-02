Londres. Las princesas Beatriz y Eugenia de York, hijas del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor y sobrinas del rey Carlos III, han sido vetadas en las célebres carreras de caballos de Royal Ascot tras el escándalo desatado por los vínculos de sus padres con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, según recogió el tabloide dominical ‘Mail on Sunday’.

Fuentes “bien situadas” citadas por este medio afirman que las hermanas, cuyos nombres aparecen varias veces en los llamados papeles de Epstein, no ocuparán sus asientos en el palco de Ascot en junio ni tampoco desfilarán junto al resto de los miembros de la corona británica en el séquito real.

“Hablé con mi amigo que trabaja en Ascot y me dijo que a las chicas -en referencia a Beatriz y Eugenia- les han dicho que no pueden estar allí este año”, indicó esta fuente al tabloide.

El ‘Mail on Sunday’ asegura que este veto, que vendría directamente por orden del Palacio de Buckingham, tomó “por sorpresa” a Beatriz y Eugenia, de 37 y 35 años, y supuso un nuevo golpe para la familia.

El pasado 19 de febrero, el padre de las princesas y ahora expríncipe fue arrestado durante unas horas por la policía para ser investigado por presunta “mala conducta en el ejercicio de un cargo público” por presuntamente haber filtrado documentación gubernamental sensible a Epstein cuando ejercía como encargado de comercio para el Reino Unido.

El tabloide indica que la medida forma parte de una decisión más amplia de excluir a las princesas de todos los eventos públicos en un futuro próximo, pues menciona que todavía existen “serias dudas” en palacio sobre su relación con Epstein y sobre si estas hicieron la vista gorda a las acciones del pedófilo para promover sus intereses personales y familiares.

La noticia también llega en medio de rumores de una ruptura de relación entre las hijas del expríncipe Andrés y los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, quienes supuestamente han optado por “mantenerlas a distancia” hasta que se aclaren los detalles de su vínculo con Epstein, y ya evitaron ser fotografiados junto a ellas en la misa de Navidad en Sandringham.

Si bien el rey Carlos III decidió el pasado octubre retirar todos los títulos y honores a su hermano Andrés, incluido el de príncipe, sus hijas Beatriz y Eugenia conservan por el momento el título de princesas, al ser dado por nacimiento como nietas de la fallecida reina Isabel II.

