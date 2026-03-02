Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Listo, proyecto de reforma electoral; aún no hay acuerdo en 4T

FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano

Vive Guadalajara un domingo “casi cualquiera”

Ante saturación, van por panteones verdes

Londres. Las princesas Beatriz y Eugenia de York, hijas del expríncipe y sobrinas del , han sido vetadas en las célebres carreras de caballos de Royal Ascot tras el escándalo desatado por los vínculos de sus padres con el pedófilo estadounidense , según recogió el tabloide dominical ‘Mail on Sunday’.

Fuentes “bien situadas” citadas por este medio afirman que las hermanas, cuyos nombres aparecen varias veces en los llamados papeles de Epstein, no ocuparán sus asientos en el palco de Ascot en junio ni tampoco desfilarán junto al resto de los miembros de la corona británica en el séquito real.

“Hablé con mi amigo que trabaja en Ascot y me dijo que a las chicas -en referencia a Beatriz y Eugenia- les han dicho que no pueden estar allí este año”, indicó esta fuente al tabloide.

El ‘Mail on Sunday’ asegura que este veto, que vendría directamente por orden del Palacio de Buckingham, tomó “por sorpresa” a Beatriz y Eugenia, de 37 y 35 años, y supuso un nuevo golpe para la familia.

El pasado 19 de febrero, el padre de las princesas y ahora expríncipe fue arrestado durante unas horas por la policía para ser investigado por presunta “mala conducta en el ejercicio de un ” por presuntamente haber filtrado documentación gubernamental sensible a Epstein cuando ejercía como encargado de comercio para el .

El tabloide indica que la medida forma parte de una decisión más amplia de excluir a las princesas de todos los eventos públicos en un futuro próximo, pues menciona que todavía existen “serias dudas” en palacio sobre su relación con Epstein y sobre si estas hicieron la vista gorda a las acciones del para promover sus intereses personales y familiares.

La noticia también llega en medio de rumores de una ruptura de relación entre las hijas del expríncipe Andrés y los , Guillermo y Catalina, quienes supuestamente han optado por “mantenerlas a distancia” hasta que se aclaren los detalles de su vínculo con Epstein, y ya evitaron ser fotografiados junto a ellas en la misa de Navidad en Sandringham.

Si bien el rey Carlos III decidió el pasado octubre retirar todos los títulos y honores a su hermano Andrés, incluido el de príncipe, sus hijas Beatriz y Eugenia conservan por el momento el título de princesas, al ser dado por nacimiento como nietas de la fallecida .

