El gobierno de Keir Starmer en el Reino Unido está considerando introducir una ley para expulsar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real, según reportaron algunos medios británicos.

La medida sería una consecuencia de la investigación en curso por las sospechas de que Andrés Mountbatten-Windsor, el tercer hijo de Isabel II y octavo en la línea de sucesión, compartió información confidencial cuando fue representante comercial (2001-2011) con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Andrés, quien perdió todos sus títulos reales el año pasado, fue detenido el jueves en su domicilio en Sandringham, Norfolk. Luego de pasar 11 horas arrestado, fue puesto en libertad.

Según la cadena BBC, la idea de expulsarlo de la línea de sucesión fue una propuesta de algunos parlamentarios, incluidos los Demócratas Liberales y el SNP.

La medida requeriría una ley del Parlamento, que tendría que ser aprobada por los diputados y los pares y entraría en vigor cuando el rey Carlos III diera la sanción real.

También necesitaría el apoyo de los 14 países de la Commonwealth, es decir, donde Carlos III es jefe de Estado, incluidos Canadá, Australia, Jamaica y Nueva Zelanda.

Algunos parlamentarios laboristas, que han sido críticos con la monarquía, dijeron a la BBC que estaban menos convencidos de que la medida fuera necesaria, en parte "porque es muy poco probable que el exduque de York alguna vez se acerque al trono", explica el medio.

Rey Carlos III marca distancia del expríncipe Andrés, ligado a Epstein

Fuentes reales citadas por el diario The Sun señalaron que el rey no se opondría a que el Parlamento destituyera a Andrés.

De hecho, tras la captura de su hermano, Carlos III declaró el jueves que "la ley debe seguir su curso".

"En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación", señaló el monarca en un comunicado.

Una encuesta de YouGov publicada el viernes encontró que el 82% de los británicos apoyan la eliminación de Andrés de la línea de sucesión, en comparación con solo el 6% que no está de acuerdo.

El viernes, la Policía continuó con los registros en sus propiedades en el Reino Unido, mientras el el gobierno y el Palacio de Buckingham trabajan conjuntamente en un plan para sacar adelante una ley que retire a Andrés de la línea sucesoria al trono británico.

La última vez que la línea de sucesión fue modificada por una ley del Parlamento fue en 2013, cuando se restauró a individuos que previamente habían sido excluidos por haberse casado con un católico.

Mientras que, la última vez que alguien fue eliminado de la línea de sucesión por una ley del Parlamento fue en 1936, cuando Eduardo VIII y sus descendientes fueron eliminados debido a su abdicación.

Según la BBC, el líder liberal demócrata Sir Ed Davey dijo que a la policía se le debería permitir "seguir con su trabajo, actuando sin temor ni favoritismo".

Añadió: "Claramente este es un tema que el Parlamento tendrá que considerar cuando llegue el momento adecuado; naturalmente, la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey".

El SNP apoyaría la eliminación de Andrew de la línea de sucesión si se requiere legislación, según el líder del partido en Westminster, Stephen Flynn.

