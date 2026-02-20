Londres.— La detención y posterior liberación este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, ha supuesto un golpe devastador para la monarquía británica.

Después de varios meses de polémica por el alcance de los vínculos entre el expríncipe y el magnate pederasta estadounidense, la policía del Valle de Támesis, la fuerza del orden que corresponde a Windsor, arrestó por la mañana al exduque de York, que ayer cumplía 66 años, en su finca privada de Sandringham (este de Inglaterra) y lo puso en libertad bajo investigación a primera hora de la noche. Es el primer miembro de la realeza en quedar detenido desde el rey Carlos I, en 1647.

El hermano de Carlos III permaneció unas 11 horas en la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, tras ser interrogado por los agentes a raíz de una investigación centrada en unas supuestas filtraciones de documentos sensibles del gobierno británico por parte de Andrés a Epstein cuando era representante especial comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. Aunque la policía del Valle del Támesis confirmó la liberación bajo investigación de un varón de “unos 60 años” que había sido detenido este jueves, sin llegar a identificarlo como Andrés, los medios británicos lograron captar al expríncipe reclinado en el asiento trasero de un vehículo a su salida de las dependencias policiales.

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según la Fiscalía de la Corona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el arresto es “muy triste”.

Hace unos días, las autoridades informaron que estaban evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal. La explosiva noticia del arresto se conoció después de que el primer ministro, Keir Starmer, dijera a la BBC que nadie estaba “por encima de la ley” al referirse al caso Epstein, el financista que murió en agosto de 2019 en una cárcel de EU por trata de menores de edad con fines de explotación sexual.

Las fuerzas del orden indicaron que, tras el arresto y posterior liberación del hermano del rey, sus registros en el condado de Norfolk han finalizado, pero precisó que las búsquedas en Berkshire, la región donde está Windsor y lugar de residencia de Andrés hasta hace una semana, siguen en curso. Según un comunicado de la policía, se trata de un caso “activo”, por lo que “se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación”, subrayó la nota.

Carlos III expresó su “profunda preocupación” por el arresto de su hermano, pero recalcó que “la ley debe seguir su curso”.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó que en 2014 fue trasladada desde EU a Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado. La familia Giuffre recibió con satisfacción el arresto de Andrés. “Nuestros corazones rotos se han aliviado con la noticia. Nunca fue un príncipe”, señalaron sus hermanos en un comunicado.

La fiscalía también está en contacto con la policía de Londres en la investigación abierta sobre Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, sospechoso de haber transmitido documentos confidenciales a Epstein.