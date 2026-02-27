Más Información
Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura
Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos
EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"
Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice
"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch
Reforma electoral propone que 500 diputados y 96 senadores realicen campaña para obtener el voto; así serán asignados
Reino Unido ha retirado a todo su personal de Irán "ante la situación de seguridad", según informó el Foreign Office, que precisa que su embajada en Teherán sigue operando en remoto.
El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Medio Oriente de cara a un posible ataque a Irán, y cuando otros países también han procedido a evacuar a sus nacionales.
Además, el Foreign Office desaconseja a los británicos los viajes a Irán en cualquier circunstancia: "Los británicos y o británico-iraníes con doble nacionalidad se exponen a un riesgo muy alto de arresto, interrogatorio o detención".
Lee también EU aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán; China recomienda no viajar a la República Islámica
También este viernes, China recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar a la República Islámica debido a un "fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos", después de que Estados Unidos amenazara con atacar a Irán.
Irán no permite verificar su programa nuclear desde los ataques israelíes de 2025; OIEA pide cooperación "constructiva"
