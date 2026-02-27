Reino Unido ha retirado a todo su personal de Irán "ante la situación de seguridad", según informó el Foreign Office, que precisa que su embajada en Teherán sigue operando en remoto.

El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Medio Oriente de cara a un posible ataque a Irán, y cuando otros países también han procedido a evacuar a sus nacionales.

Además, el Foreign Office desaconseja a los británicos los viajes a Irán en cualquier circunstancia: "Los británicos y o británico-iraníes con doble nacionalidad se exponen a un riesgo muy alto de arresto, interrogatorio o detención".

Lee también EU aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán; China recomienda no viajar a la República Islámica

También este viernes, China recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar a la República Islámica debido a un "fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos", después de que Estados Unidos amenazara con atacar a Irán.