“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

La mañanera de Sheinbaum, 27 de febrero de 2026, minuto a minuto

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

… Y “El Mencho” se armó carnaval con Grupo Firme y Julión Álvarez

Embajador: Cuba tiene condiciones y capacidad para resistir una agresión militar

Reforma electoral propone que 500 diputados y 96 senadores realicen campaña para obtener el voto; así serán asignados

Detienen a alumnos por llevar arma; en CCH Sur reciben amenaza

Vehículo que transportaba peregrinos de Toluca choca con camión estacionado en Avenida Constituyentes; hay al menos 15 lesionados

El OIEA, la agencia nuclear de la , advirtió que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025.

Si bien el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que esos ataques crearon "una situación sin precedentes", considera "indispensable y urgente" que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales.

Sin ese acceso, el OIEA "no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas", incluyendo grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, un material que se puede usar para fabricar bombas atómicas.

ONU pide a Irán cooperación "constructiva"

El organismo también instó a Irán a cooperar "de forma constructiva" y "con la mayor urgencia" a su petición de verificar sus instalaciones nucleares, según un informe confidencial visto el viernes por la AFP.

"La pérdida, por parte del organismo, de la continuidad del conocimiento sobre el conjunto de los materiales nucleares previamente declarados en las instalaciones en cuestión en Irán debe abordarse con la mayor urgencia", escribió el organismo de la ONU.

