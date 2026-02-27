El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025.

Si bien el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que esos ataques crearon "una situación sin precedentes", considera "indispensable y urgente" que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales.

Sin ese acceso, el OIEA "no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas", incluyendo grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, un material que se puede usar para fabricar bombas atómicas.

ONU pide a Irán cooperación "constructiva"

El organismo también instó a Irán a cooperar "de forma constructiva" y "con la mayor urgencia" a su petición de verificar sus instalaciones nucleares, según un informe confidencial visto el viernes por la AFP.

"La pérdida, por parte del organismo, de la continuidad del conocimiento sobre el conjunto de los materiales nucleares previamente declarados en las instalaciones en cuestión en Irán debe abordarse con la mayor urgencia", escribió el organismo de la ONU.

