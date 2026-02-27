Estados Unidos recomendó al personal no esencial de su embajada que abandone Israel, en medio de amenazas de ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia regional.

El anuncio se hizo al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní entre Irán y Estados Unidos, considerada un último intento para evitar una guerra.

Washington argumenta que quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por la República Islámica.

El 19 de febrero el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de "10 a 15 días" para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.

Por ahora, Washington ha llevado a cabo el mayor despliegue militar en décadas en la región que incluye dos portaaviones. Uno de ellos es el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó de Creta el jueves y debe llegar a la costa israelí.

Una bandera iraní ondea afuera del edificio del reactor de la central nuclear de Bushehr, en el sur del país. Foto: Vahid Salemi / AP

EU sugiere salir "mientras haya vuelos comerciales disponibles"

En junio, durante la corta guerra iniciada con una ofensiva de Israel contra Irán, Teherán respondió con ataques sobre territorio israelí.

Con estos antecedentes, la embajada estadounidense en Jerusalén instó a los empleados gubernamentales "no esenciales" en Israel a abandonar el país debido a "riesgos para su seguridad". Les recomendó partir "mientras haya vuelos comerciales disponibles".

El New York Times informó el viernes que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, había enviado un correo electrónico al personal de la embajada indicando que aquellos que desearan partir "debían hacerlo HOY".

China sugiere a ciudadanos no viajar a Irán o "salir del país lo antes posible"

A su vez, China también recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán debido a un "fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos", después de que Estados Unidos amenazara con atacar la República Islámica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino aconsejó también a sus ciudadanos que se encuentran actualmente en Irán que "refuercen las medidas de seguridad y evacuen el país lo antes posible".

En tanto que la embajada de China en Irán urgió a sus ciudadanos a reforzar sus medidas de seguridad y salir del país lo antes posible, en medio de las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue en la zona desde la invasión de Irak.

