Ginebra. Irán y Estados Unidos se reúnen este jueves en Ginebra para una tercera ronda de negociaciones con el objetivo de evitar una guerra, bajo la amenaza del mayor despliegue militar estadounidense en Medio Oriente en décadas.

Estos diálogos mediados por Omán transcurren en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar Irán, y el jueves pasado le dio a Teherán un plazo de 15 días para llegar a un acuerdo.

Irán insiste en que las negociaciones deben ceñirse al programa nuclear, pero Estados Unidos quiere abordar también el tema de los misiles y el apoyo que da Teherán a grupos armados en Medio Oriente.

Las dos delegaciones sostuvieron conversaciones durante la mañana en la residencia del embajador de Omán y sostendrán otra ronda de reuniones durante la tarde, entre las 16:30 y 17:00 GMT, según la cancillería de Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump ha enviado a Medio Oriente un dispositivo militar masivo que incluye un portaaviones, el USS Abraham Lincoln, nueve destructores y otros tres buques de combate. Además movilizó por el Mediterráneo al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió antes de las negociaciones en que su país no busca dotarse de armas nucleares.

"El tema de las negociaciones (...) se centra en la cuestión nuclear", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Esmail Baqai. Añadió que su país presionará para que levanten las sanciones a las que se ve sometido y reiterará su derecho "al uso pacífico de la energía nuclear".

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, esto es "un gran problema".

"Tenemos que hablar de otros temas además del programa nuclear", advirtió.

"Oportunidad histórica"

Irán ha "desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases" militares y quiere diseñar otros aún más poderosos, capaces de "alcanzar pronto a Estados Unidos", aseguró el martes el presidente Trump en su discurso sobre el estado de la Unión.

Teherán, que afirma haber limitado el alcance de sus misiles a 2 mil km, se defendió diciendo que son "grandes mentiras".

Irán dispone de un amplio arsenal, en particular los Shahab-3, que pueden alcanzar a Israel, su enemigo jurado, y a algunos países de Europa del Este.

Pese a las divergencias, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, asegura que un acuerdo está "al alcance de la mano".

Araqchi, que encabeza la delegación de su país en las negociaciones y declaró que se trata de una "oportunidad histórica".

El presidente Pezeshkian estima que la negociación permite salir de "esta situación de 'ni guerra ni paz'".

Pero "el éxito de estas negociaciones depende de la seriedad de la otra parte y de su capacidad para evitar comportamientos y posiciones contradictorias", subrayó Araqchi el jueves.

mcc