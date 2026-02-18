El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, pidió el miércoles que más “referentes masculinos” se involucren en cuestiones de salud mental, para “normalizar” la cuestión, y confesó que él mismo dedica tiempo a “comprender” sus emociones.

“Necesitamos más modelos masculinos que hablen de ello abiertamente y que contribuyan a desestigmatizar este asunto, para que se convierta en algo natural para todos nosotros”, defendió el príncipe en un programa de la BBC dedicado a la salud mental.

“Nadie en el mundo tiene todas las herramientas para afrontar cada situación o cada estado mental que pueda presentarse”, añadió, insistiendo en que “no tiene nada de malo pedir apoyo, acudir a un amigo o tender la mano”.

Guillermo, de 43 años, y su esposa Catalina, de 44, llevan varios años impulsando esta causa, durante mucho tiempo considerada tabú en el seno de la familia real.

En octubre lanzaron una fundación dedicada a la prevención del suicidio, a la que aportan un millón de libras (1,36 millones de dólares).

Durante el programa, en el que también participó un panel de expertos, el heredero de la corona británica reveló dedicar “mucho tiempo a intentar comprender” sus emociones, ya que “es un proceso realmente importante que conviene hacer de vez en cuando”.

No hizo referencia al cáncer de su padre, el rey Carlos, ni al de su esposa. Ella anunció en enero de 2025 que se encontraba en remisión y desde entonces retomó sus compromisos oficiales.

Por su parte, el monarca indicó en diciembre que su tratamiento se había aligerado.

El príncipe, cuya madre, la princesa Diana, falleció en un accidente de tráfico en París cuando él tenía 15 años, había confesado que 2024 fue “el año más difícil” de su vida, debido a estos dos cánceres.

El pasado octubre, Guillermo ocupó titulares tras aparecer visiblemente emocionado ante una viuda que evocaba el suicidio de su marido.

