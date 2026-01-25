Las gotas de Dios regresa para una segunda temporada en la que, además de la mayor colección de vinos del mundo, la serie aborda temas como la salud mental, que impacta de lleno a los protagonistas de esta historia, tanto en la ficción como en la vida real.

Fleur Geffrier y Tomohisa Yamashita retoman sus papeles como Camille Léger e Issei Tomine, dos medios hermanos, quienes después de competir por la herencia del reconocido Alexandre Léger y enterarse de su parentesco, ahora tienen un reto mayor que sortear más allá del negocio.

Para la segunda entrega de Las gotas de Dios, que ya tiene su primer episodio disponible en Apple TV, los protagonistas deben enfrentarse a sus traumas que hasta ahora habían sólo ignorado.

“Es importante hablar de la salud mental, es algo de lo que hablamos mucho en Francia ahora mismo y que lo aceptamos como parte del mundo”, explica Fleaur.

Para la actriz francesa, desde la pandemia del Covid-19 cada vez más personas, especialmente jóvenes, atraviesan crisis emocionales, por lo que resulta clave entender cómo se enfrentan los traumas.

En el caso del personaje de Camille, quien piensa que ya los superó, Fleur considera que ella en realidad sólo los reprimió, por lo que ahora terminan regresando a su vida de forma brutal.

“Cuando te enfrentas a la parte oscura te das cuenta de que hay algo más brillante, Issei está en una situación muy difícil de su vida porque descubrió un secreto asombroso sobre su pasado, pero está luchando por salir del sufrimiento, está enfrentando sus miedos, eso es importante para esta temporada”, complementa Yamashita.

Multicultural

Durante los ocho capítulos que conformarán esta temporada, que finalizará el 11 de marzo, pues se irá liberando uno nuevo cada miércoles en la plataforma de streaming, se utilizan tres idiomas: francés, japonés e inglés.

El recurso es algo que hasta hace relativamente poco no se hubiera pensado, pues las producciones estaban acostumbradas a utilizar solamente la lengua oficial de EU, sin importar que los personajes o la historia se situaran en otros países, lo que según la actriz francesa y el actor japonés ha cambiado gracias al internet y los fans, haciendo a esta serie mucho más universal.

“Creo que el mundo se está abriendo gracias a las redes sociales y otras cosas, podemos oír muchos idiomas en nuestros celulares, justo como en la vida real. Creo que es raro ver una película que se desarrolla por ejemplo en España y en la que todo el mundo habla inglés, para mí pierde algo de realidad y cuando veo gente hablando en su propia lengua es más real”, reflexiona Geffrier.

Para Yamashita fue estimulante convivir con otras culturas y aprender de ellas, ya que estas historias nos reconectan con la naturaleza y con la identidad de cada pueblo, lo que permite que la serie pueda ser apreciada por todo el mundo.

“Fue refrescante compartir cultura y aprender cosas, estas historias nos recuerdan a todos que somos parte de la naturaleza”.