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Un nuevo video muestra el momento exacto en el que un avión chocó con un en el aeropuerto de Nueva York, en un accidente que se cobró la vida de los dos pilotos de la aeronave. En audios difundidos por medios se escucha al controlador aéreo decir que "metí la pata".

El vuelo AC8646 de Air Canada partió del de Montreal y aterrizó alrededor de las 23:30 del domingo (hora local) en la pista 4 de LaGuardia, donde impactó contra el vehículo de bomberos.

El video muestra el vehículo de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender un incidente en la pista cuando el lo impacta de frente.

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señaló que el avión, un Mitsubishi CRJ-900 operado por su filial Jazz Aviation, llevaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El piloto y el copiloto perdieron la vida.

En total, 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados al hospital, pero 32 ya recibieron el alta.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, , anunció en un mensaje en las redes sociales el despliegue de un equipo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para apoyar las pesquisas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que lidera la investigación.

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El controlador aéreo del LaGuardia de Nueva York dijo por la radio a un piloto que "estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata".

"No fue agradable de ver", afirmó el piloto de Frontier Airlines que vio el accidente antes de que le dieran permiso para regresar a la puerta de embarque.

"Sí, lo sé. Intenté contactar con ellos", lamentó el controlador, que insistió en haber "metido la pata" pese a que el piloto intentó tranquilizarlo diciéndole que hizo "lo mejor que pudo".

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El audio de esta conversación de la frecuencia de radio del aeropuerto, obtenido a través de la página LiveATC.net, precede a la investigación que deben llevar a cabo las autoridades para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con otro audio, el controlador autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a otro avión que alertó de un olor extraño dentro de la aeronave antes de aterrizar.

En este audio, se escucha cómo el controlador intenta impedir que el camión cruce la pista ante la presencia del avión.

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"Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto", le ordenó para intentar evitar la colisión.

El aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado hasta, por lo menos, las 14:00 hora local (18:00 GMT).

El presidente de Estados Unidos, , se refirió al accidente como "terrible".

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"Cometieron un error. Es un trabajo peligroso. Es terrible", declaró el mandatario.

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