El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó sobre un incidente vial registrado en el cruce de las calles Río Lerma y Río Mississippi, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el que se vieron involucradas una unidad de Bomberos y un autobús de transporte público.

De acuerdo con la corporación, la unidad de emergencia se dirigía a atender un incendio reportado en la intersección de Río Atoyac y Río de la Plata, cuando el autobús obstaculizó su paso, situación que derivó en el impacto entre ambos vehículos.

Tras el choque, se activaron de inmediato los protocolos de atención para verificar el estado de salud del conductor y la tripulación de la unidad de Bomberos. En el lugar, el conductor fue valorado por personal de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quien determinó que presentaba una contusión, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

La dependencia precisó que, pese al incidente, la emergencia por el incendio reportado en Río Atoyac fue atendida de manera oportuna por otra unidad, por lo que no se registraron retrasos en la atención del siniestro.

