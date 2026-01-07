La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México y la alcaldía Magdalena Contreras inauguraron la segunda etapa del Parque Alegría Paseo Cri Cri, en la colonia San Jerónimo Aculco, con una inversión total de 7 millones 840 mil 796 pesos.

El titular de la Sobse, Raúl Basulto, informó que en esta segunda etapa se intervinieron 2 mil 200 metros cuadrados del espacio, así como un kilómetro adicional al rehabilitado en la primera etapa.

Secretaría de Obras inaugura segunda etapa del Parque Alegría Paseo Cri Cri; se intervinieron 2 mil 200 metros cuadrados. Foto: Fernanda Rojas.

"Decir que arrancamos la segunda etapa, el alcalde nos dijo que hay que echar un kilómetro más y con mucho gusto lo incluimos dentro del programa porque consideramos que desde que conocimos este corredor que tiene limitaciones en sus dimensiones, creímos que se pueden hacer cosas importantes para la población", dijo durante la inauguración de este tramo del parque.

Señaló que con este proyecto se llevó a cabo la mejora del pavimento, con la instalación de 980 metros cuadrados de adoquín.

Así como 650 metros cuadrados de concreto, 253 metros lineales de guarnición en el módulo de áreas deportivas, así como nuevas canchas de tiro.

El funcionario agregó que también se colocaron juegos infantiles, desde los tradicionales como resbaladillas hasta juegos infantiles para las niñas y los niños más pequeños.

Secretaría de Obras inaugura segunda etapa del Parque Alegría Paseo Cri Cri; se intervinieron 2 mil 200 metros cuadrados. Foto: Fernanda Rojas.

También se colocaron 50 nuevas luminarias a lo largo y ancho de este kilómetro, se reforzaron con seis reflectores, "y vamos a checar que todo el tramo esté perfectamente iluminado".

Raúl Basulto afirmó que además se colocaron 32 murales con un total de 290 metros cuadrados, entre los que destaca el de un ajolote interactivo que se puede mover vía código QR.

Por su parte, el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, señaló que esta obra forma parte de un proyecto para recuperar los espacios donde transitan niñas, niños y habitantes de la demarcación.

"Se busca que los lugares donde nos encontramos como vecinos, nuestros parques, espacios públicos, tengan una arregladita, una transformación integral que permita que estos espacios sean recuperados de manera apropiada", indicó durante la inauguración del Parque Alegría Paseo Cri Cri.

Secretaría de Obras inaugura segunda etapa del Parque Alegría Paseo Cri Cri; se intervinieron 2 mil 200 metros cuadrados. Foto: Fernanda Rojas.

Se entregarán 24

El secretario de Obras y Servicios indicó que para este año se entregarán otros 24 Parques Alegría en distintas colonias de la demarcación, con una inversión de 200 millones de pesos.

Además de que se entregarán otras 10 propuestas para la construcción de otros.

