Personal del equipo médico de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que varios de los animales que la tarde de este miércoles fueron rescatados del Refugio Franciscano presentan problemas de salud debido al manejo del lugar y al hacinamiento.

“Muchas de ellas están condicionadas, están gobernadas por el manejo que han tenido en cuanto a infraestructura, en cuanto al número de animales albergados, recordemos que el hacinamiento va a generar problemas de salud, problemas de conducta y es un espacio en el que no va a corresponder el número de individuos que actualmente están aquí con los metros cuadrados de construcción”, aseguró el responsable del área médica de la BVA, Mario Bárcenas.

A través de un video, el médico veterinario aseguró que entre los inconvenientes que se registraron en algunas de las mascotas en el albergue hubo casos de probables tumores, de problemas respiratorios, condición corporal baja y conductuales.

El personal de la Brigada de Vigilancia Animal se movilizó al inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa para brindar atención a los animales que lo requirieron y valorarlos, afirmó Bárcenas.

Autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo este miércoles en el Albergue Franciscano luego de una investigación iniciada en diciembre de 2025, tras lo cual se identificaron 936 animales, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La revisión del lugar obedece a una orden judicial a través de la cual se retiró a los más de 800 lomitos y se aseguró el inmueble.

