Tras anunciar el rescate de más de 900 animales en condición de hacinamiento en el Refugio Franciscano, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que su administración trabajará para regular los albergues y refugios de animales en la CDMX.

“Necesitamos regular los albergues y refugios de animales. Así que vamos a estar trabajando en ello. Obviamente, necesitamos garantizar en primer lugar, el bienestar animal”, dijo.

Aseveró que uno de los principales problemas que se viven en estos lugares es que se suele tener a más animales de los que se tiene capacidad de atender, por lo que afirmó que las autoridades deben supervisar de manera permanente su funcionamiento.

“Un tema generalmente que se sufre en estos lugares, es que tienen más animalitos de lo que ellos pueden atender. Entonces, empieza allí el problema de una falta de atención. Tenemos ahí que regular, y sobre todo supervisar, de manera permanente como autoridad, que los albergues estén funcionando bien; estén teniendo los recursos para atender a los animales, y actuar”, indicó.

Adelantó que buscará hacer una propuesta de apoyo a los albergues, pero resaltó que primero es necesario regularlos.

