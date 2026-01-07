La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que una vez que inicie el próximo periodo de sesiones en el Congreso local, en febrero, enviará la iniciativa de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México.

“Ésta es una ley de lo más relevante, que no quisimos entregar en diciembre, en medio de tanta situación. Pero entonces sí, lo vamos a hacer en cuanto inicie el Congreso de la ciudad nuevamente”, indicó en conferencia de prensa.

Lee también: Refugio Franciscano: Varios animales rescatados tienen problemas de salud, señala Brigada de Vigilancia Animal; algunos presentan tumores

Al respecto, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes Rizo, afirmó que ya están en la fase final de formulación del proyecto de dicha ley.

Además, aseguró que se ha trabajado “de manera intensa” en todo lo relacionado con el Bando 1 para combatir la gentrificación que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a mediados del año pasado.

“Hemos venido trabajando en un equipo amplio del Gobierno de la ciudad, con todos los temas vinculados que están contemplados en el Bando 1. Tenemos ya avance en la formulación inicial, que será sometida a la revisión y discusión del Plan Maestro de las zonas tensionadas”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr