La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para pedir a las personas titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Agencia de Atención Animal y Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial fortalecer las campañas para informar y sensibilizar a las personas sobre la tutela responsable de animales de compañía para evitar que se presenten ataques de perros a causa de una supervisión ineficiente.

La diputada del PVEM, Yolanda García sostuvo que los ataques de perros han contribuido a satanizar a ciertas razas, pero la realidad, dijo, es que el comportamiento agresivo deriva no precisamente de la naturaleza de los animales, sino de la ausencia de una tutela responsable por parte de quienes tienen a su cargo los seres vivos no humanos.

“Sin duda, este no es un tema menor ni aislado, los hechos que se han documentado a lo largo de los años nos muestran que la falta de supervisión, el abandono, la omisión de cuidados básicos y la irresponsabilidad humana, pueden derivar en consecuencias irreparables. Hay casos documentados donde algunas víctimas han resultado con heridas desde leves a graves e incluso a la pérdida de la vida, por los ataques de los perros en el espacio público”, recordó.

Subrayó que, si bien los ataques de perros no deben normalizarse, ¡también hay animales que han sido abandonados, mal socializados o privados de condiciones mínimas de bienestar! Por eso es indispensable decirlo con claridad: el problema no son los perros, el problema es la tutela irresponsable”.

Detalló que diversos estudios académicos y científicos confirman que la mayoría de las mordeduras y ataques son prevenibles, cuando existen medidas básicas como la supervisión constante, el uso de correa, la socialización temprana y la educación del tutor. Incluso, añadió, organismos internacionales de salud pública reconocen que la prevención depende en gran medida de la conducta humana y no de la supuesta agresividad natural de los animales.

“La tutela responsable no es sólo alimentar a un animal, implica garantizar su bienestar físico y emocional y evitar que deambule libremente, controlar su conducta en espacios públicos y asumir plenamente la responsabilidad que conlleva a su cuidado, cuando estas obligaciones se incumplen no sólo se vulneran los derechos de las personas a vivir en un entorno seguro, sino también los derechos de los propios animales a una vida digna y libre de maltrato”, abundó.

Por lo anterior, insistió en la urgencia de fortalecer las campañas para informar y sensibilizar a los dueños de perros sobre una tutela responsable. El Punto de Acuerdo se aprobó por unanimidad de la Comisión Permanente.

