¿Cómo es el aeropuerto LaGuardia, donde un avión de Air Canada chocó en Nueva York?; esto se sabe

La noche del 22 de marzo se registró un accidente que sacudió a Nueva York. Un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia, dejando un saldo de dos tripulantes fallecidos —piloto y copiloto— y personas lesionadas.

Un avión comercial de Air Canadá que viajaba con 100 personas choco de frente contra un camión de bomberos que iba por la pista



Los 2 pilotos fallecieron. pic.twitter.com/ctyiPbGSXp — Capi Super Girl. (@capi_abril) March 23, 2026

El incidente ocurrió poco después del aterrizaje del vuelo 8646, operado por Jazz Aviation, que había partido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau con 72 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación a bordo.

De acuerdo con autoridades de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el impacto se produjo alrededor de las 23:45 horas, cuando la aeronave golpeó al vehículo de rescate que atendía otra emergencia dentro del aeropuerto.

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¿Cómo es el Aeropuerto LaGuardia y por qué es clave en Nueva York?

Ubicado en Queens, a unos 13 kilómetros de Manhattan, el Aeropuerto LaGuardia es uno de los principales puntos de conexión aérea en Estados Unidos, especialmente para vuelos nacionales.

A diferencia de otros aeropuertos como JFK o Newark, no cuenta con servicios completos de aduana, lo que limita la llegada de vuelos internacionales de larga distancia. Por ello, la mayoría de sus rutas se concentran dentro del territorio estadounidense, con algunas excepciones desde Canadá, Bahamas o Bermudas.

Así es el aeropuerto LaGuardia, donde un avión de Air Canada chocó en Nueva York. Foto: Google maps

El funcionamiento del Aeropuerto depende de algunas terminales activas —A, B, C y D— que en conjunto suman 72 puertas de embarque. Todas están conectadas mediante autobuses y pasarelas, lo que permite mantener la movilidad de pasajeros incluso en escenarios críticos como el ocurrido recientemente.

Terminal A: el origen de la aviación en el aeropuerto

La Terminal A, conocida como Marine Air Terminal, es la más antigua del complejo. Fue diseñada para operar hidroaviones de Pan American Airways en las décadas de 1930 y 1940, cuando este tipo de transporte dominaba los vuelos internacionales.

En su interior se encuentra el mural “Flight”, creado en 1942 por James Brooks, una obra emblemática que retrata la evolución del vuelo y que fue restaurada tras permanecer oculta durante años.

Así es el aeropuerto LaGuardia, donde un avión de Air Canada chocó en Nueva York. Foto: Google maps

Terminal B: el corazón operativo y sus salas VIP

La Terminal B es uno de los principales centros de actividad del aeropuerto. Atiende a varias aerolíneas, incluyendo American Airlines, y su operación fue transferida en 2016 a la empresa privada LaGuardia Gateway Partners.

Desde 2017 ha sido objeto de una transformación profunda: nuevas salas, puentes de conexión inaugurados entre 2020 y 2022, y la demolición de la antigua estructura, todo como parte de un ambicioso plan de modernización.

En esta terminal también se concentran espacios exclusivos para pasajeros frecuentes. Destaca la sala VIP ubicada después del control de seguridad, lo que permite a los viajeros permanecer cerca de su puerta de embarque. En este espacio es posible descansar en sillones reclinables con reposapiés, acceder a zonas tranquilas.

Así es el aeropuerto LaGuardia, donde un avión de Air Canada chocó en Nueva York. Foto: Google maps

Además, la Terminal B alberga la Sala VIP Centurion de American Express, ubicada antes del control de seguridad. Este espacio permite a los titulares de tarjetas Platinum ingresar con invitados incluso antes de documentar o despedirse.

La sala cuenta con centro de negocios con mesa de conferencias, área de televisión, bufé con opciones calientes y frías, y servicio de bar.

Terminal C: infraestructura de nueva generación

La Terminal C, inaugurada en 2022, concentra principalmente las operaciones de Delta Air Lines. Está compuesta por cuatro salas (E, G, D y F), de las cuales dos son completamente nuevas.

La integración de la antigua Terminal D

La Terminal D se inauguró el 19 de junio de 1983, con una inversión aproximada de 90 millones de dólares, y fue diseñada por William Nicholas Bodouva + Associates Architects para recibir aeronaves como los Boeing 757 y Boeing 767 de Delta.

Además, esta terminal albergó a Northwest Airlines y Northwest Airlink desde su apertura en 1983 hasta la fusión con Delta en 2009. Con el paso del tiempo, sus funciones fueron absorbidas progresivamente por la Terminal C como parte del proceso de modernización del aeropuerto.

- Con información de agencias

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