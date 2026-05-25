El crecimiento de las compras por internet y el uso de aplicaciones financieras está impulsando la apertura de cuentas digitales en México, principalmente entre jóvenes interesados en tecnología, entretenimiento, viajes y consumo digital.

En los últimos años, la banca móvil ha ganado terreno debido a que los usuarios buscan alternativas rápidas para administrar su dinero, pagar servicios y hacer transferencias sin acudir a sucursales. La tendencia también responde al aumento del comercio electrónico y a la necesidad de realizar operaciones bancarias las 24 horas del día.

Actualmente, miles de personas optan por tramitar una cuenta digital desde su celular porque el proceso puede completarse en minutos y permite acceder a servicios financieros de forma inmediata. Además, la digitalización bancaria ha reducido el uso de efectivo y facilitado las compras en línea con tarjetas virtuales más seguras.

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De acuerdo con especialistas del sector financiero, los consumidores más jóvenes priorizan herramientas digitales que les permitan controlar gastos desde aplicaciones móviles, recibir alertas de movimientos y realizar transferencias instantáneas.

Una cuenta digital funciona como una cuenta bancaria tradicional, pero completamente administrada desde una app bancaria. Permite hacer depósitos, pagos, compras y transferencias sin necesidad de acudir a una sucursal física.

Cuentas digitales ofrecen mayor seguridad para compras en línea

Uno de los principales factores detrás del crecimiento de las cuentas digitales es la seguridad en compras por internet. Las tarjetas digitales ayudan a disminuir riesgos de fraude y permiten realizar pagos con mayor control desde aplicaciones móviles.

Además, algunos bancos ya integran herramientas para proteger el dinero de los usuarios, ocultar saldo disponible y monitorear operaciones en tiempo real desde el celular.

Cuentas digitales ganan terreno por pagos rápidos y cashback. Foto: iStock

En México, el aumento de pagos digitales también ha impulsado el uso de transferencias inmediatas entre contactos y operaciones sin tarjeta física, especialmente entre personas que realizan compras frecuentes en plataformas de comercio electrónico.

Entre las opciones disponibles destaca la cuenta digital Débito LikeU de Santander, que permite realizar retiros sin tarjeta, transferencias a otros bancos, pagos de servicios y compras seguras por internet desde la aplicación móvil.

La institución financiera también ofrece tarjeta física y tarjeta virtual sin costo, lo que facilita las compras digitales y el manejo del dinero desde cualquier lugar.

Cashback y banca móvil atraen a nuevos usuarios

Otro de los elementos que está impulsando la contratación de cuentas digitales es el cashback en categorías de consumo cotidiano como restaurantes, telecomunicaciones y farmacias.

La cuenta Débito LikeU ofrece cashback de 1% en telecomunicaciones, 2% en restaurantes y 3% en farmacias, beneficios que buscan incentivar el uso de pagos digitales entre jóvenes consumidores. Para mayor información consulta https://www.santander.com.mx/

Especialistas consideran que este tipo de incentivos son cada vez más importantes para los usuarios que realizan pagos frecuentes desde aplicaciones móviles o utilizan plataformas digitales para entretenimiento y viajes.

Otro beneficio es la disponibilidad del dinero en cualquier momento. Las cuentas digitales permiten hacer transferencias, pagar servicios y administrar recursos desde el celular las 24 horas del día.

Además, herramientas como Dimo permiten enviar dinero de manera inmediata utilizando únicamente el número celular del contacto, sin necesidad de compartir datos bancarios completos.

Soluciones bancarias digitales seguirán creciendo en México

Analistas del sector financiero anticipan que las soluciones bancarias digitales seguirán creciendo en México conforme aumente el comercio electrónico y el uso de aplicaciones móviles para administrar dinero.

La facilidad para abrir cuentas desde el celular, junto con beneficios como cashback, transferencias inmediatas y compras seguras por internet, está cambiando la manera en que los jóvenes interactúan con los servicios financieros.

Además, el desarrollo de herramientas digitales está permitiendo que más personas accedan a productos bancarios sin acudir a sucursales físicas, lo que también favorece la inclusión financiera.

Para quienes buscan una alternativa rápida y segura para administrar su dinero, hoy es posible tramitar cuenta digital completamente en línea.

También es posible conocer otras soluciones bancarias enfocadas en banca móvil y compras por internet.

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