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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, recomendó a la ciudadanía reforzar sus hábitos de seguridad digital para proteger su información personal y realizar compras en línea de manera segura.

La dependencia señaló que, por la celebración del Día de las Madres, las compras a través de internet y aplicaciones móviles registran un incremento.

Esto puede propiciar delitos como phishing para obtener información bancaria, suplantación de identidad, así como fraudes en redes sociales y tiendas apócrifas.

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La SSPC recomendó realizar compras únicamente en páginas oficiales de comercios legítimos, verificar que la dirección web inicie con “https://”, que cuente con el ícono de candado en la barra del navegador y que el certificado de seguridad sea válido, lo que indica que la información se transmite de forma cifrada.

También evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes o redes sociales sin comprobar su autenticidad, desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, ya que pueden ser utilizadas como mecanismo de engaño.

No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios, utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada cuenta.

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En un comunicado la dependencia señaló que para mayor orientación se puede consultar la Ciberguía en: , donde también se encuentra disponible el directorio de las policías cibernéticas de las entidades federativas para recibir atención y asesoría.

La SSPC refrendó su compromiso de promover entornos digitales seguros y proteger la economía de las familias mexicanas.

em/LL

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