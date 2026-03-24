Más Información

"Vámonos a casa, hijo", Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo; Fiscalía confirma identidad

"Vámonos a casa, hijo", Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo; Fiscalía confirma identidad

Plan B electoral avanza en Comisiones del Senado; Morena y Partido Verde lo avala sin el PT

Plan B electoral avanza en Comisiones del Senado; Morena y Partido Verde lo avala sin el PT

Hallan delfín muerto en playas de Alvarado, Veracruz; hecho ocurre en medio de alertas de organizaciones tras derrame de hidrocarburo

Hallan delfín muerto en playas de Alvarado, Veracruz; hecho ocurre en medio de alertas de organizaciones tras derrame de hidrocarburo

Videos muestran a adolescente armado con rifle AR-15 antes de ataque en Michoacán; Fiscalía analiza los videos

Videos muestran a adolescente armado con rifle AR-15 antes de ataque en Michoacán; Fiscalía analiza los videos

De México 70 a 2026: La impresionante colección de álbumes de los Mundiales

De México 70 a 2026: La impresionante colección de álbumes de los Mundiales

Eliminación de “pensiones doradas” avanza en San Lázaro; jubilaciones de servidores no deberán rebasar los 70 mil pesos

Eliminación de “pensiones doradas” avanza en San Lázaro; jubilaciones de servidores no deberán rebasar los 70 mil pesos

Senador exhibe "estampita" de AMLO y Sheinbaum en votación del Plan B; "medicina" para la oposición, dice

Senador exhibe "estampita" de AMLO y Sheinbaum en votación del Plan B; "medicina" para la oposición, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado

Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado

Joven cae de cuarto piso junto con tanque estacionario en alcaldía Benito Juárez; realizaba labores de mantenimiento

Joven cae de cuarto piso junto con tanque estacionario en alcaldía Benito Juárez; realizaba labores de mantenimiento

Confirman que no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para México contra Portugal

Confirman que no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para México contra Portugal

Cientos de se declararon en huelga este miércoles en la principal cadena pública de Australia, exigiendo mejores salarios y medidas de protección para evitar que la (IA) les quite sus puestos de trabajo.

La Australian Broadcasting Corporation (ABC) se vio obligada a sustituir la programación en directo por programas pregrabados después de que más de 2 mil periodistas y empleados convocaran un .

"El personal de la ABC no quiere hacer huelga, quiere hacer su trabajo", afirmó la Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes en un comunicado.

Lee también

"Quieren un salario justo, un trabajo seguro y medidas de protección en torno al uso de tecnologías como la IA para salvaguardar la integridad editorial y la confianza del público", añadió el sindicato.

Los miembros del gremio votaron este mes para rechazar una oferta salarial que, según ellos, estaría por debajo de la

La caída de los ingresos publicitarios y el auge de las redes sociales han impulsado repetidas rondas de recortes de empleo en los medios de comunicación de Australia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SEP confirma TODOS los días sin clases tras Semana Santa 2026: calendario completo y fechas clave. Foto: Especial / SEP

SEP confirma TODOS los días sin clases tras Semana Santa 2026: calendario completo y fechas clave

Pago IMSS abril 2026 calendario completo y cambios de última hora para pensionados. Foto: Especial / IMSS

Pago IMSS abril 2026: calendario completo y cambios de última hora para pensionados

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)

Aduanas. Foto: ChatGPT

¿Vienes a México en Semana Santa? Esta es la lista de lo que NO puedes pasar por la aduana en 2026

Verano Puma en UNAM Chicago. Foto: iStock

¡Estudia inglés en la UNAM Chicago! Fechas, costos y requisitos del curso Verano Puma 2026