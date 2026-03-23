Tras el comunicado público de Caracol Televisión, el pasado viernes 20 de marzo, en en el que anunció que se encuentra en una investigación detallada por denuncias de acoso sexual contra dos presentadores y periodistas del medio de comunicación colombiano, en Internet ha surgido con fuerza un movimiento de mujeres periodistas, de ese país, que, a propósito, han creado un grupo de apoyo, ayuda y rechazo contra este tipo de actuaciones denominado ‘Yo te creo, colega’.

Bajo este nombre, varias profesionales de la comunicación, presentación y periodismo han revelado sus historias dolorosas, anécdotas, que detallan de qué manera fueron víctimas de acoso y abusos de carácter sexual en sus trabajos en medios de comunicación de Colombia.

Quienes quieran denunciar casos de abuso en el periodismo pueden enviar su testimonio al correo habilitado como espacio seguro: yotecreocolega@gmail.com

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"El consejo que le daría a Juanita de 2015", Juanita Gómez

Juanita Gómez, periodista de Semana, recuerda un episodio ocurrido durante un cubrimiento internacional. A través de X contó:

"El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le dé un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir. También le diría que lo hable con sus compañeras, ojalá con muchas, porque en ellas hay historias mucho peores y seguramente entre todas encontrarían la forma de denunciar al acosador".

Agregó: "Y entonces no sería la palabra de “la niña” vs la del señor periodista/presentador".

(…) porque somos muchas mujeres periodistas las que vivimos una situación similar. No más miedo. NO MÁS. — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) March 22, 2026

La periodista reveló que alzó la voz 11 años después, pero no "debería existir un momento indicado" para denunciar.

"Un reputado periodista", Catalina Botero

Catalina Botero, presentadora de RTVC Noticias y ex Blu Radio, Noticias Caracol y Telemedellín, expuso su experiencia frente al acoso. Desde su cuenta de X, la periodista expresó: "Hoy hablo no desde la rabia, sino desde la dignidad".

"Durante mucho tiempo me hicieron creer que el acoso que vivía era consecuencia de mis decisiones: de cómo me vestía, si me ponía un vestido de baño, lo que publicaba. Me enseñaron a bajar la mirada, a sentir vergüenza, a preguntarme si, de alguna manera, lo había provocado. Ese es el primer triunfo de cualquier forma de violencia: lograr que la víctima dude de sí misma", detalló.

Hoy hablo no desde la rabia, sino desde la dignidad.



Durante mucho tiempo me hicieron creer que el acoso que vivía era consecuencia de mis decisiones: de cómo me vestía, si me ponía un vestido de baño, lo que publicab. Me enseñaron a bajar la mirada, a sentir vergüenza, a… https://t.co/OPd6HXaWZ6 — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) March 22, 2026

"Fui acosada, revictimizada y expuesta públicamente. Busqué ayuda en espacios donde debía encontrar protección: en medios de comunicación, en directivos, en líderes políticos. Fui escuchada, sí. Pero no fui protegida. Y ese silencio, esa inacción, también es una forma de violencia. La violencia escaló al entorno digital. Personas cercanas a un “reputado periodista” de quién recibí muchos acosos difundieron contenidos en redes sociales para desacreditarme. Un perfil, identificado como @Thyche78Thyche, amplificó y reposteo esas agresiones, contribuyendo a una campaña de estigmatización en mi contra. Allí se me señaló falsamente, se me humilló y se intentó destruir mi reputación. No fue un hecho aislado: fue una dinámica sistemática de acoso y difamación", contó.

Frente a esto, reveló que acudió a la institucionalidad. Denunció ante la Fiscalía General de la Nación y entregó información, pruebas y "dio la cara".

"Como le ocurre a tantas mujeres, mi caso no avanzó. La ausencia de respuesta también es una forma de desprotección", dijo.

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"No hablo solo por mí. Hablo por todas las mujeres que han sido desacreditadas, ridiculizadas o abandonadas cuando se atreven a denunciar. Hablo por quienes aún sienten miedo. Hablo por quienes no encontraron respuesta", expresó.

"Sepan que quienes acosan, generalmente, son poderosos", Johana Fuentes

Johana Fuentes, columnista de Cambio y del programa Vélez por la mañana. también se pronunció frente a las denuncias de acoso en el gremio periodístico.

A los que cuestionan por qué las mujeres no denunciamos, por qué callamos, por qué hasta ahora están saliendo a la luz tantas historias, sepan que quienes acosan, generalmente, son poderosos o están protegidos por estructuras de poder. Si no hay pruebas, puede ser tu palabra… — Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) March 22, 2026

En su cuenta de X, la comunicadora expresó su respaldo a las mujeres que han denunciado casos de acoso: "A los que cuestionan por qué las mujeres no denunciamos, por qué callamos, por qué hasta ahora están saliendo a la luz tantas historias, sepan que quienes acosan, generalmente, son poderosos o están protegidos por estructuras de poder. Si no hay pruebas, puede ser tu palabra contra la de ellos, no te creen, te señalan, puedes perder tu trabajo, o como en el caso de la mujer que denunció a Hollman Morris, pasar al banquillo de los acusados, mientras el presunto victimario se sienta como la víctima".

"Para mí no es natural que un jefe me tocase el rostro", Lina Tobón

Lina Tobón, comunicadora social y periodista deportiva, recordó a través de su cuenta de X un episodio de acoso laboral y sexual ocurrido en su entorno profesional.

"En 2022, el periodista/presentador viajó a Medellín. Presentaba conmigo y estando frente a cámara, sin ningún asomo de vergüenza invadió mi espacio personal. Para mí no es natural que un jefe me tocase el rostro diciéndome que me estaba 'puliendo el maquillaje”, relató.

La periodista afirmó que también hubo otras conductas que la incomodaron durante la jornada y que, pese a no haber denunciado en su momento por temor a no ser creída, con el tiempo decidió renunciar al canal.

En 2022, el periodista/presentador viajó a Medellín. Presentaba conmigo y estando frente a cámara, sin ningún asomo de vergüenza invadió mi espacio personal...Para mí no es natural que un jefe me tocase el rostro diciéndome que me estaba “puliendo el maquillaje”. — Lina Tobón (@linamatote) March 22, 2026

"Cómo puedo probarlo, me pregunté, es mi palabra contra la de él", añadió. Tobón señaló que su salida en noviembre de 2022 se dio en medio de un entorno que, según ella, normalizaba este tipo de comportamientos: "Hoy con más claridad y madurez tengo la certeza de que a este tipo de violencias hay que comenzar por ponerles nombre: acoso sexual y acoso laboral".

"Dejé el periodismo en 2021 con la convicción de que ese ambiente hostil iba en contra de mis principios", Catalina Hoyos

Más colegas víctimas de acoso sexual y laboral cuentan su historia. A través de sus redes sociales, Catalina Hoyos relató cómo su sueño de hacer periodismo se desdibujó y se convirtió en acoso sexual, laboral, abusos de poder, malos tratos, gritos, roscas, explotación laboral, injusticias e irrespetos.

"Dejé el periodismo en 2021 con la convicción de que ese ambiente hostil iba en contra de mis principios como persona y de lo que podía permitir como mujer. Estudié comunicación social y periodismo con la convicción de que lo único que quería era ser periodista deportiva. Lo soñé, lo luché y llegué. Pero, me encontré con muchas situaciones que me confrontaron con mis formas", inició.

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"Acoso sexual, laboral, abusos de poder, malos tratos, gritos, roscas, explotación laboral, injusticias, irrespetos, en el medio y en el gremio en el que yo me desempeñaba, hicieron que tomara la decisión de parar mi sueño y renunciar, para dedicarme a otros campos en mi carrera", agregó.

En su denuncia contó que recibió el apoyo de sus compañeros y se logró los debidos procesos por parte del canal. "Me escucharon, investigaron y tomaron medidas. También con el apoyo de mi familia, que me dio las herramientas necesarias para identificar lo que no podía permitir y alejarme", dijo.

"Pero qué bueno que este tipo de precedentes que está marcando Caracol TV sean la puerta a que esto cambie. A que ser periodista sea digno en todas sus aristas", subrayó.

Catalina Hoyos reveló que actualmente no ejerce el periodismo: "Le hice un duelo, con tusa incluida. Pero a partir de ahí entendí que hay ambientes y espacios de respeto en los que puedo desenvolverme, poniéndome por delante como persona y valorándome como profesional y que la dignidad está, incluso, por encima de los sueños".

Otros testimonios anónimos

"Publico algunos de los testimonios, con su autorización. No divulgo nombres porque no quiero entorpecer investigaciones, me da miedo meterme en temas legales donde sé que las víctimas no somos priorizadas", escribió la periodista Catalina Botero, frente a los mensajes que ha recibido de colegas.

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Luego de dar a conocer su historia, la presentadora expresó que varias mujeres alzaron su voz y revelaron sus experiencias en el oficio. Incluso, en uno de sus trinos, compartió evidencias: capturas de chats que dan cuenta del acoso.

“Tocamientos, mensajes muy insinuantes, abusos de poder y más. Hay otros nombres también, no es solo uno. A dos reconocidas colegas incluso las despidieron tras denunciar, según lo que me cuentan", dijo.

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