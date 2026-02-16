La diputada local del PRI Tania Larios confirmó que su agresor sexual fue vinculado a proceso e internado en una institución penitenciaria especializada en la atención de hombres con enfermedades mentales graves.

A través de su cuenta de X, la legisladora detalló que su agresor fue vinculado a proceso bajo el protocolo de perspectiva de género, aplicado por el Poder Judicial local, con estricto apego a la ley, “en una actuación que evoca la justicia”.

“La investigación fue acompañada de pruebas y peritajes realizados por la @FiscaliaCDMX, así como de las evidencias que aporté en el cumplimiento de mi deber cívico”, comentó.

Añadió que hoy las calles son un poco más seguras, pues “un agresor sexual se encuentra recluido en una institución penitenciaria especializada en la atención de hombres con enfermedades mentales graves”.

La tarde de este sábado, Larios Pérez comunicó que el viernes 13 de febrero fue víctima de acoso sexual por un sujeto, al exterior de las instalaciones del Congreso local, tras lo cual presentó una denuncia.

“Afuera de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, fui víctima de acoso sexual”, afirmó a través de un mensaje en redes sociales.

