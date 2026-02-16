Dos hombres fueron detenidos en la alcaldía Venustiano Carranza, uno señalado por presuntos tocamientos a una mujer sin su consentimiento y otro por agredir físicamente al primero al intentar defenderla.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron en la colonia Ignacio Zaragoza, en el cruce de Calle 35 y avenida 16, luego de que operadores del C2 Norte reportaran una denuncia por abuso sexual.

En el lugar, una mujer de 41 años relató a los oficiales que, momentos antes, un sujeto que se encontraba cerca le hizo tocamientos sin su consentimiento. El presunto agresor fue alcanzado y detenido metros adelante; sin embargo, ya presentaba una lesión en el pómulo izquierdo provocada por una mordedura.

El lesionado fue identificado como Axayacatl Fco Teutli, quien presuntamente fue confrontado por el primo de la mujer, un hombre de 50 años que intervino durante el incidente y lo agredió.

Paramédicos acudieron al sitio para atender al herido, quien fue diagnosticado con una lesión abrasiva por mordedura y trasladado a un hospital bajo custodia policial. El familiar que lo agredió también fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Tras revisar sus antecedentes, las autoridades detectaron que el presunto agresor cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por violencia familiar y robo agravado. Será la autoridad ministerial la que determine la situación jurídica de ambos hombres, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.