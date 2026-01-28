La diputada local del PRI, Tania Larios propuso que el Congreso capitalino asigne cada año los recursos presupuestales necesarios para financiar, implementar, regular y certificar el derecho al cuidado en la Ciudad de México.

Durante la última sesión de la Comisión Permanente, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el Artículo 9, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México referente al derecho humano al cuidado.

Esta propuesta busca que las autoridades establezcan un sistema de cuidados con la participación del sector público, privado y social, así como la comunidad y las familias para brindar bienes y servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, permanentes, suficientes, de calidad y que desarrollen políticas públicas.

“El Sistema de Cuidados tiene como objetivo reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados, además deberá representar y recompensar a las personas cuidadoras no remuneradas para alcanzar una sociedad del cuidado, basada en un modelo de ecodependecia, interdependencia y corresponsabilidad entre las autoridades, la sociedad, la comunidad, las familias y los individuos”, refiere su iniciativa turnada a comisiones.

Asimismo, se propone que el Congreso de la Ciudad de México tenga que asignar los recursos presupuestales necesarios de forma anual para financiar, implementar, regular y certificar la gobernanza y la administración del derecho al cuidado.

La iniciativa refiere que, en la Ciudad de México, la mayoría del trabajo de cuidado es realizado de forma no remunerada, afectando principalmente a las mujeres quienes asumen la responsabilidad del cuidado familiar sin un reconocimiento formal ni beneficios laborales. Esto genera una brecha de género en el mercado laboral, pues las mujeres tienen menos tiempo y oportunidades para acceder a trabajos remunerados o desarrollarse en sus carreras profesionales.

Se precisa que, si bien Constitución capitalina reconoce el derecho al cuidado, los avances en las legislaciones de la región los obligan a replantear las bases legales sobre las cuales se desarrollará el sistema de cuidados, haciendo hincapié en retomar elementos centrales para la construcción de una sociedad del cuidado como la interdependencia, ecodependencia y corresponsabilidad.

“Por otro lado, se debe dar prelación de cuidados a aquellos grupos sociales que históricamente han sido considerados como minorías, pero que hoy, demandan atención prioritaria, tales como: niños, personas mayores o personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras significativas para acceder a servicios adecuados”, se señala.

