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Bruselas. La estación de tren Bruselas Midi (Sur) en la capital belga fue desalojada en la tarde de este lunes y su tráfico ferroviario fue suspendido tras el hallazgo de dos paquetes sospechosos en un convoy con destino a Amberes (norte de Bélgica), sin que se hayan trascendido por ahora más detalles del incidente.
La propia SNCB, compañía pública de ferrocarriles del país, informó de la interrupción de la circulación de trenes en esa estación "de forma indeterminada" con motivo de la evacuación de las instalaciones, en su página web.
Los paquetes sospechosos se encontraron a bordo de un tren en el andén 20 y otro en el andén 18, según informó a la agencia de noticias Belga la Policía Federal de Bélgica, que envió al Servicio de Retirada y Destrucción de Artefactos Explosivos al lugar mientras se efectuaba el registro de la zona.
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"Se ha detectado un paquete sospechoso en un tren con destino a Amberes", dijo Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, en un primer y escueto comunicado antes de que se hallara el segundo objeto sospechoso.
La evacuación de la estación, una de las más importantes en el país y que incluye conexiones ferroviarias con París, Ámsterdam y Londres, fue ordenada por la policía belga, que acudió al lugar y acordonó la zona.
Todo el tráfico ferroviario con dirección y desde la estación de Bruselas Sur se encuentra paralizado, así como dos líneas de metro, cuatro de tranvía y cinco de autobús, y por el momento se desconoce cuándo podría retomarse la actividad.
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Muchos pasajeros que se quedaron varados se dirigían a la estación de Bruselas-Central —que actualmente se encuentra muy congestionada— o a la estación de Bruselas-Norte. Sin embargo, los servicios ferroviarios de toda la línea Norte-Midi están suspendidos.
"Las decisiones se están tomando tren por tren", señaló la portavoz de la SNCB, Britt Monten.
Fue "falsa alarma"
Mas tarde, las autoridades informaron que fueron tres, y no dos, los paquetes detectados, pero que resultaron ser inofensivos, por lo que se decidió reanudar progresivamente el tráfico ferroviario a través de esa estación, la principal de la capital belga y un nudo clave de la red ferroviaria de esa zona de Europa.
La policía federal informó de que tras analizar los paquetes, que en un principio se habían cifrado en dos, se ha constatado que no suponen una amenaza, indicaron los medios locales.
"La circulación de trenes se reanuda progresivamente", informó la compañía pública de ferrocarriles belga SNCB en su página web, advirtiendo de que todavía son posibles retrasos y anulaciones hasta el final de la jornada, ya que el tráfico desde y hacia Bruselas sigue "fuertemente perturbado".
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