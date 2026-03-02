La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron retrasos, saturación y marcha lenta en diversas líneas a través de redes sociales, donde expresaron su inconformidad por los tiempos de espera y las condiciones del servicio.

En la Línea B, pasajeros señalaron irregularidades en la conducción de los trenes y demoras en el arranque del servicio. “¿Qué está pasando en la Línea B? Parece que el conductor va empujando el tren, además de venir dando frenones bruscos cada ciertos metros que avanza. No pongan al becario a chambear ahorita”, escribió un usuario, otro agregó: “¿Y a qué hora empieza el servicio en la Línea B? Otra vez con sus retrasos”.

El STC respondió: “Buen día. Se comparte la información con el área operativa para verificar la situación”.

En la Línea 9, usuarios reportaron alta afluencia y aplicación de filtros de acceso: “#Línea9 está a full”, publicó un pasajero, mientras que otro cuestionó: “¿Qué sucede en la L9? No hay tanta gente y ya están con sus retenes”.

El metro indicó: “Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios”.

Respecto a la Línea 3, los reclamos se centraron en los largos tiempos de traslado entre estaciones: “¿Qué está pasando en la Línea 3?”, escribió un usuario. Otro detalló: “¿Es en serio? De 15 minutos de 18 de Marzo a Indios Verdes, es 1 estación…”.

El STC informó: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea 7, pasajeros reportaron saturación y avance lento: “Metro Rosario a reventar (?)”, señaló un usuario, mientras otro expresó: “¿Y la Línea 7 por qué tan lenta? ¿Qué pretexto tienen hoy?”.

El STC contestó: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 7, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

En la Línea 2, dirección Cuatro Caminos, usuarios denunciaron que los trenes no arribaban a la estación Hidalgo: “Línea 2 dirección Cuatro Caminos no pasa ningún metro y ya están llenos los andenes de la estación Hidalgo”, escribió un pasajero; otro añadió: “¿Y la Línea 2? Llevamos 10 minutos en Hidalgo…”.

En la Línea 1, los reportes apuntaron a marcha lenta y detenciones prolongadas: “¿Y la Línea 1 por qué tan lenta?”, cuestionó un usuario, mientras que otro afirmó: “La Línea 1 haciendo base”.

En la Línea 6, los pasajeros manifestaron que los trenes permanecían detenidos por varios minutos: “¿Y en Línea 6 qué pasa que no avanzamos de Instituto del Petróleo dirección El Rosario?”, escribió un usuario en redes sociales.

