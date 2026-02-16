Budapest. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este lunes el claro respaldo de Washington al primer ministro ultranacionalista de Hungría, Viktor Orbán, ante las próximas elecciones legislativas del 12 de abril en el país.

"No es un secreto cómo le ve a usted el presidente (Donald Trump)", afirmó Rubio ante la prensa después de entrevistarse con Orbán en la sede del primer ministro húngaro, el claustro Carmelita de Budapest.

"Creo que puedo afirmar con seguridad que el presidente Trump está muy comprometido con su éxito, ya que su éxito es nuestro éxito", agregó el líder de la diplomacia estadounidense.

Rubio coincidió con Orbán en afirmar que las relaciones bilaterales de los dos países viven una "edad de oro".

Orbán fue el único líder comunitario que ya en 2016 apoyó la campaña electoral de Trump, y ambos siempre han hablado de forma muy positiva el uno del otro, además de mostrar una gran sintonía con sus políticas nacionalistas y contra la inmigración.

Trump ha calificado a Orbán como su amigo y "un gran líder", y ya el año pasado adelantó que lo apoyaba en las elecciones que se celebrarán en Hungría.

"El presidente (Trump) mantiene estrechas relaciones con Orbán", enfatizó el secretario de Estado y agregó que no puede vaticinar qué sucederá en las elecciones húngaras de abril, al señalar que "eso dependerá de los votantes".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, Viktor Orban (no en la imagen), tras su reunión en la sede del gobierno en Budapest, Hungría, el 16 de febrero de 2026. Foto: EFE

Orbán se enfrenta en abril a sus elecciones más complicadas desde que llegó al poder en 2010, ya que la mayoría de las encuestas predicen una derrota frente a el partido Tisza, la formación conservadora liderada por Péter Magyar.

Sin embargo, Orbán afirmó que no hay "ninguna razón para tener miedo de lo que sucederá en Hungría" tras el escrutinio.

"El gobierno se formará sobre la base de la voluntad de los húngaros (...) A veces pierdo, a veces gano", dijo el dirigente, que regresó al poder en 2010.

Antes de su encuentro con Orbán, Rubio y su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, firmaron un acuerdo de cooperación nuclear bilateral, que el ministro húngaro calificó de "gran importancia" desde el punto de vista del precio de la energía en el país centroeuropeo.

Después de la Conferencia de Seguridad de Munich, Rubio visitó a los dos primer ministros de la UE más cercanos a Moscú, al eslovaco Robert Fico y a Orbán, cuyos países siguen comprando crudo de Rusia, argumentando que no tiene otra opción al no contar con salida al mar.

Con su visita a Budapest, Rubio concluye su gira por Europa, que tuvo su momento estelar con la participación del secretario de Estado en la Conferencia de Munich, el sábado.

Con información de AFP

