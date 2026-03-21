Hugo Alfredo Hinojosa gana el premio a mejor largometraje con "Ad Absurdum" en el Independent Film Hungarian Festival, en Budapest, Hungría.

El dramaturgo mexicano ahora explora su faceta como cineasta y ya suma tres premios internacionales con la película que es su ópera prima, los otros son el Premio al Mejor Cineasta Latinoamericano en el Indie FilmFest, de San Diego, y el Premio Thames al Mejor Largometraje en el London Director's Independent Festival.

Basada en la obra teatral Deshonra, del mismo autor, "Ad Absurdum" narra la historia de Augusto y Santino, dos políticos corruptos en declive que, frente a la pérdida de control sobre sus vidas, se refugian en delirantes fantasías. En ese viaje se encuentran con Antón, un personaje sombrío que los guía a través de un mundo cáustico, ubicado en las profundidades de un antro en una gran ciudad. La película ofrece una reflexión oscura y surrealista sobre el poder, el placer y la decadencia.

“Estoy muy contento por ganar el premio. Totalmente inesperado. Me llena de mucho orgullo”, declara Hinojosa a EL UNIVERSAL, quien destaca que la cinta se ha presentado ya en seis festivales.

“Llevar una pieza a la vida es un trabajal. Entonces, sea festival grande o pequeño, casero o lo que sea, vale la pena estar en él y vale la pena que tu trabajo se vea”, añade.

La cinta, protagonizada por Jorge Luis Moreno, Humberto Solórzano y Fernando Banda, se realizó en apenas 15 días, con un presupuesto de 10 mil dólares y sin el apoyos de gobierno ni privados. “Los pormenores del cine independiente es que no tienes dinero para mercadotecnia”, confiesa. Sin embargo, no ha sido impedimento para que su película llegue al extranjero.

“Me alienta mucho para hacer la segunda película”, comenta el cineasta, quien menciona a John Cassavetes, a Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese y Lars von Trier como sus principales referencias. Hinojosa trabaja en su segundo largometraje: AGI (Inteligencia Artificial General), sobre la tecnología con perspectiva surrealista.

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