Lo que comenzó como un proyecto para trabajar con sus amigos, mientras se llega el momento de reestrenar "La jaula de las locas", se ha convertido en uno de los musicales más exitosos para el productor Juan Torres, quien compartió que la puesta en escena "Sorpresas A-mén" alarga su temporada en el Teatro Hidalgo.

“No puedo creer lo que hemos vivido, no puedo creer lo padre que ha sido la respuesta del público, es un sueño. Nosotros como un grupo de actores, no nos imaginamos lo maravilloso que ha sido, estoy muy contento y nos vamos hasta finales de mayo, del 12 de abril qué era la fecha inicial para el fin de temporada, ahora nos vamos un mes más”, expresó el productor Juan Torres.

Esta obra no sólo le ha permitido reunir en el escenario a parte de su equipo creativo de base, como el director Ricardo Díaz o el escenógrafo Oscar Acosta, que como él también se han preparado en la actuación, sino que además se sumaron los talentos de Eduardo Ibarra y Enrique Maddox, quienes completan este cuadro amigos qué se divierten cada fin de semana al dar vida a las monjas de la Congregación de San Tito, quienes realizan un festival para recaudar fondos para sepultar a cuatro de sus compañeras, que murieron por intoxicación a causa de una sopa de mariscos, lo deja al descubierto su deseo de ser estrellas del teatro musical.

“Salgo todas las funciones a dejar el alma en el escenario, porque esto para mí es una oportunidad qué la vida del teatro me dio, así que lo que dure”, dijo Torres.

Después de haber tenido una temporada de un año tres meses con el musical The Wiz (El mago) y un año con "La tiendita de los horrores", el productor prepara el regreso del musical que se ha convertido en su sello personal como productor, "La jaula de las locas", cuyo reestreno está planteado para el segundo semestre del 2026.

“No quiero que se acabe Sorpresas pero La jaula de las locas me espera, Mario Iván Martínez me sugirió que mientras esté una los fines de semana, la otra puede estar otro día, planteando que ahora las monjitas usan todo lo de Zazá (personaje principal del musical de dramaturgo francés Jean Poiret). Yo espero que pueda alternar, porque mientras mis compañeros quieran yo quiero”.

Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

Juan Torre explicó que está en pláticas precisamente con Mario Iván Martínez, para que vuelva a ser el protagonista de La jaula de las locas, porque hay que tomar en cuenta que el actores comenzará el 26 de marzo temporada en el Teatro Hidalgo, con la puesta en escena de El diario de un loco.

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Celebran a un amigo

La noche de ayer la producción de la obra "Sorpresas A-mén", reconoció el trabajo y la trayectoria de uno de sus elementos, el actores y director Ricardo Díaz, quien con el personaje de Sor Amnesia, una religiosa olvidadiza, poliglota y ocurrente, se ha ganado el aplauso del público; motivo por el cual se realizó su presentación oficial, teniendo como padrinos a Lupita Sandoval, Violeta Isfel y Andy Zuno.

Después de casi dos horas de situaciones hilarantes, números musicales y hasta un concurso de preguntas y respuestas, donde las religiosas de la Congregación de San Tito hicieron gala de su ingenio, el público se puso de pie para aplaudir el trabajo de este singular grupo de actores, para después seguir con el homenaje a su director.

“Todos me han hecho sentir mucha emoción y orgullo, ya la había visto en el estreno pero hoy hagan de cuenta que no la había hecho. Tú eres el director y esto es un éxito personal, además tú montaste las voces y hasta los qué no cantaban sonaron muy bonito, y esto me hace decir que no es sólo el talento, pero no cabe duda que la experiencia y la preparación te hacen crecer como ser humano y artista. Mis respetos, todo mi amor y orgullo”, dijo Lupita Sandoval a Ricardo Díaz.

Violeta Isfel se dijo conmovida por lo que vio en el escenario, porque el trabajo de los cinco actores le hizo recordar las razón por la que de decidió ser actriz, también explicó que era la primera vez que veía al homenajeado actuando, ya que siempre está abajo dirigiendo, por tal motivo se sentía honrada de ser su madrina esa noche.

El discurso de Andy Zuno fue muy parecido, pero destacó que muchos de los montajes que se habían presentado en el escenario del Teatro Hidalgo en la última década, habían sido dirigidos por Ricardo Díaz, a quien no sólo consideró como uno de los mejores directores del país, también como un artista en toda la extensión de la palabra, porque además de actuar también es músico, compositor y cantante.

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“Debo reconocer qué ha sido muy interesante estar en el escenario y dirigir, porque yo siempre he dicho, sales en la foto o tomas la foto, hacer las dos es complicado peroné puede, lo hacía Manolo Fábregas, Lupita Sandoval y Susana Alexander.

Estar acá arriba es un buen recordatorio de todo lo que ustedes (los actores) tienen que vivir, porque de pronto es muy fácil estar dirigiendo pero este es un trabajo en equipo”, dijo el homenajeado.