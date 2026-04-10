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El presidente del Parlamento de Irán condicionó las negociaciones con Estados Unidos a un alto el fuego en y al desbloqueo de activos de su país.

"Dos de las medidas sobre las que las partes han llegado a un acuerdo aún deben aplicarse: un alto el fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán, antes del comienzo de las negociaciones", afirmó Mohamad Baqer Qalibaf en su cuenta de X.

"Estos dos temas deben resolverse antes de que las negociaciones comiencen" en Paquistán, insistió.

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A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posteó que "los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas".

Añadió que Irán sólo puede extorsionar "mediante el uso de vías navegables internacionales".

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", dijo.

Qalibaf hizo su anuncio después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance hubiera subido a un avión con destino a Islamabad, donde está previsto que negocie con los iraníes las condiciones para convertir el alto el fuego de dos semanas acordado en una tregua permanente.

Se prevé que Qalibaf y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, encabecen la delegación iraní en Islamabad.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", advirtió Vance.

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Desde que se anunció el alto el fuego el martes por la noche Irán sostiene que éste incluye a Líbano, arrastrado a la guerra a principios de marzo por ataques del movimiento proiraní Hezbolá contra Israel.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, principal mediador entre Irán y Estados Unidos, afirma que el acuerdo abarca a Líbano porque es una de las exigencias de Irán en su plan de paz de 10 puntos presentado a Washington.

La Casa Blanca lo niega y Vance lo calificó de "malentendido".

Hasta ahora Teherán no había mencionado públicamente que el levantamiento del bloqueo de los activos iraníes fuera una condición previa para negociar. La suspensión de las sanciones económicas figura en su lista de 10 peticiones.

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