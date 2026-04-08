Washington.— Republicanos y demócratas pidieron juzgar al presidente estadounidense, Donald Trump, antes del anuncio del cese el fuego bilateral por sus mensajes de que “toda una civilización morirá”.

“No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”, afirmó en la red social X la excongresista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, quien rompió con Trump el año pasado.

Antiguos fieles, entre ellos Greene, se han sumado a los demócratas para exigir que el gabinete de Trump invoque la 25 Enmienda, que contempla la transferencia del poder en caso de que un presidente se vea incapacitado para gobernar, especialmente por motivos de salud.

El presentador de televisión de derecha Tucker Carl- son calificó los comentarios de Trump del Domingo de Pascua como el “primer paso hacia una guerra nuclear”. Y el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, lo tildó de “loco” y abogó por su destitución. “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno”, dijo Trump en Truth Social la mañana del Domingo de Pascua.

Kamala Harris, excandidata demócrata, declaró que “el presidente de Estados Unidos amenaza con cometer crímenes de guerra y aniquilar a ‘toda una civilización’, todo porque él mismo inició una guerra desastrosa sin tener ningún plan ni estrategia para ponerle fin. Esto es abominable, y el pueblo estadounidense no lo apoya. La imprudencia de Trump está poniendo innecesariamente en peligro a nuestros valientes militares, destruyendo la posición de EU en el mundo y haciendo que la vida sea aún más inaccesible para el pueblo estadounidense”.

El excandidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz declaró que “el presidente ha perdido la cabeza”.

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