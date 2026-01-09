Los centenarios del nacimiento de Jaime Sabines y José Alfredo Jiménez se cumplen en 2026, dos fechas que enmarcan una serie de efemérides relevantes nacionales e internacionales. Un poeta y un cantante que le escribieron al amor y ganaron un lugar en el gusto y la educación sentimental de miles de mexicanos. Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y reconocido con premios como el Xavier Villaurrutia en 1972 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes Lingüísticas y Literatura en 1983, Sabines es autor de obras fundamentales en la literatura mexicana del siglo XX, como Algo sobre la muerte del mayor Sabines o poemas célebres como “Los amorosos” y “Me encanta Dios”. Su natalicio se conmemora el 25 de marzo.

Ícono de una época que caracteriza y consolida la identidad nacional tras la Revolución, José Alfredo Jiménez es una figura central de la canción ranchera, autor e intérprete de cientos de grandes canciones, entre las que se cuentan “El Jinete”, “Deja que salga la Luna”, “El rey”, “Si nos dejan” y “La Media Vuelta”. Son famosas las interpretaciones que Jorge Negrete y Rocío Durcal hicieron de sus temas; ganó decenas de premios, en múltiples ocasiones alcanzó los Discos de Oro y Platino, y recibió homenajes en vida. Su aniversario es el 19 de enero.

Hace una década, un 28 de agosto, murió en Santa Mónica, California, otro de los grandes artistas del país, ícono nacional, que le cantó al amor: Juan Gabriel.

En la línea del México posrevolucionario, un 3 de agosto de 1926 empezó la Guerra Cristera, que se alargó y dejó una marcada huella en la historia y cultura nacionales. En la literatura y el cine, la Guerra Cristera atraviesa las obras de Elena Garro, Agustín Yáñez y José Revueltas. Novelas clave en la narrativa del siglo pasado, como El poder y la gloria, de Graham Greene, se ambientan en ese contexto —John Ford y Emilio El Indio Fernández la llevaron al cine con el título The Fugitive y guion del propio Greene—.

Elogiado por Juan Rulfo, José Guadalupe de Anda escribió obras inspiradas en la rebelión: Los cristeros y Los bragados. En 1986, Nicolás Echevarría hizo el documental La Cristiada y su impacto histórico puede verse en la obra del historiador Jean Meyer.

Hace 80 años, el 31 de diciembre de 1946 se emitió el decreto de creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mismo que entró en vigor al día siguiente. Su primer director fue Carlos Chávez.

A finales de 2026 también se espera la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que en 2020 compartió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades con el Hay Festival, y es uno de mayores puntos de encuentro a nivel mundial para los amantes de la literatura.

La federación también ha anunciado con entusiasmo que 2026 será el bicentenario del natalicio de Margarita Maza (29 de enero). Poco antes, el día 16, también se conmemora el bicentenario del militar Mariano Escobedo, quien participó en algunos de los grandes eventos de la segunda mitad del siglo XIX.

El 3 de marzo será visible en México un eclipse total de Luna.

Aniversarios

Se cumplen 10 años de las siguientes muertes: el escritor Ignacio Padilla (20 de agosto); el arquitecto Teodoro González de León (16 de septiembre); el cantante y escritor Leonard Cohen (7 de noviembre); el historiador y diplomático Rafael Tovar y de Teresa (10 de diciembre).

De los siguientes sucesos se cumplen 20 años: la muerte de los pintores Raúl Anguiano (13 enero) y Juan Soriano (10 de febrero).

El 16 de marzo se inauguró la Biblioteca Vasconcelos. El 27 de marzo falleció el escritor de ciencia ficción Stanislaw Lem. El 29 de marzo, el deceso de Salvador Elizondo; el 20 de abril, del cineasta Miguel Zacarías.

El 30 de agosto murió el escritor, ganador del Premio Nobel, Naguib Mahfuz. El 15 septiembre murió la periodista italiana Oriana Fallaci, y el 24 de octubre falleció Rafael Ramírez Heredia. Un 30 de diciembre de 2006 falleció Sadam Hussein.

Son 25 años, el 11 de mayo, de la muerte de Douglas Adams.

Y hace un cuarto de siglo se estrenó Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, el 8 de junio.

Tres décadas han pasado de la muerte de Carl Sagan, uno de los divulgadores científicos más queridos y populares (20 de diciembre); 40 años han pasado de la muerte de dos de los más grandes escritores en español del siglo pasado: Juan Rulfo (7 de enero) y Jorge Luis Borges (14 de junio).

El 6 de agosto falleció Emilio El Indio Fernández, gran cineasta.

Medio siglo ha pasado de la muerte de Agatha Christie (12 de enero), autora de varios clásicos de la novela policiaca. Un 8 de febrero de 1976 se estrenó Taxi Driver, de Martin Scorsese.

El 1 de abril del mismo año murió el pintor Marx Ernst; el 14 de abril, el escritor José Revueltas; el 26 de mayo, Martin Heidegger; el 9 de agosto, el cubano José Lezama Lima. El 27 de mayo se creó el Centro Cultural José Martí y el 12 de octubre se entregó la Nueva Basílica de Guadalupe.

Ese año los decesos de grandes artistas continuaron, el 18 de noviembre fue Man Ray; y una semana después, el 23 de noviembre, André Malraux. El 22 de diciembre murió Martín Luis Guzmán. Y el 30 de diciembre se inauguró la Sala Nezahualcóyotl. Ese mismo mes vio la luz el primer número de la revista Vuelta.

Van 70 años de la inauguración de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria (5 de abril).

Y 80 años del nacimiento del escritor Hernán Lara Zavala (28 febrero). El 6 marzo murió el filósofo Antonio Caso y el 13 de agosto, H. G. Wells.

En 1946, el 25 de septiembre, se lanzó el decreto de expropiación de los terrenos para construir CU. Un 10 de octubre, también, nació la escritora Silvia Molina, y un 14 de noviembre murió el compositor español Manuel de Falla.

Van 90 años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional (1 de enero) y de la muerte de Ramón del Valle- Inclán (5 de enero). Un 28 de marzo de 1936 nació Mario Vargas Llosa y ese mismo año murió otro escritor, Máximo Gorki (3 de agosto).

2026, además, es el centenario de la profanación de la tumba de Pancho Villa (6 de febrero). El 22 de febrero de 1926 nació el historiador Miguel León-Portilla y el cineasta Andrzej Wajda ( 6 de marzo).

También son los natalicios del dramaturgo y Premio Nobel, Darío Fo (24 de marzo) y del divulgador científico inglés, David Attenborough (8 de mayo). El 25 de mayo nació el gigante del jazz Miles Davis, y el 29 de mayo, Teodoro González de León. Marilyn Marilyn Monroe también nació un 1 de junio; 2 días después nació el poeta Allen Ginsberg. El 10 junio murió el arquitecto Antonio Gaudí y el 17 nació el compositor Manuel Enríquez.

El 2 de agosto de 1926 es el centenario del natalicio de la pintora mexicana Geles Cabrera; el 23 de agosto murió el actor Rodolfo Valentino. El 2 de septiembre nació el escritor veracruzano Sergio Galindo; y el 4 de septiembre, Iván Ilich. El escritor francés Michel Butor nació el 14 de septiembre, mismo año, y el día 23 también nació otro gran jazzista, John Coltrane. Chuck Berry, uno de los primeros cantantes de rock and roll, nació el 18 de octubre. El 5 de diciembre de 1926 murió el pintor Claude Monet, y el 29 de diciembre, el poeta alemán Rainer María Rilke.

Hay importantes novelas que se publicaron hace un siglo: El castillo, de Kafka; Tirano Banderas, de Ramón del Valle-Inclán, y Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes.

Se cumplen de 150 años del Plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada (10 de enero). El 25 de marzo también son 150 años de la muerte del oftalmólogo José María Vértiz y del nacimiento de Aquiles Serdán (2 de noviembre). El español Manuel de Falla también nació el 23 de noviembre del mismo año.

Además de los bicentenarios de la historia mexicana, se cumplen 200 años de la toma de la primera fotografía permanente de la historia, Vista desde la ventana en Le Gras, del francés Joseph Nicéphore Niépce (se estima entre 1826 y 1827). Y se cumplen 250 años del nacimiento de José Joaquín Fernández de Lizardi (15 noviembre).