El libro de arte está viviendo un buen momento, señala Jorge de la Garza, director de INDEX Art Book Fair, feria de libro especializada en ese ámbito que se llevará a cabo del 15 al 18 de enero, en la galería kurimanzutto (Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México).

Este es el 11° año del encuentro librero –que surgió con el fin de acompañar la cada vez más robusta escena artística de la Ciudad de México– y también es la edición más grande que se ha realizado hasta ahora, con 131 expositores participantes –en 2023 apenas contó con 66– que provienen de distintas partes del mundo, principalmente de América Latina, con editoriales de Colombia, Venezuela y Argentina, pero también con propuestas de Estados Unidos, Europa y Asia.

“El libro digital pasó un poquito de moda, el libro impreso nunca se fue. Trabajo con muchos proyectos editoriales de arte y la mayoría de los artistas quieren hacer proyectos muy específicos, de tiraje corto, ya no se esperan tanto para hacer una monografía. Hay mucho interés en el formato impreso”, dice Amelia Hinojosa, coordinadora de la feria.

De la Garza, quien también es dueño de la librería Casa Bosques, considera que la digitalización del libro ha sido exitosa en textos más científicos y académicos, pero no en el campo del arte: “en el tema de ventas se ha mantenido y hasta ha crecido, también por un agotamiento de las redes y la pantalla. La generación Z se está refugiando en lo análogo”, añade.

Esta edición también crece con ZINDEX, una sección dedicada solamente al zine y la impresión en risografía. Este apartado se llevará a cabo en Rebollar (Gobernador Rafael Rebollar 95, San Miguel Chapultepec), un inmueble de Proyectos Públicos que se encuentra justo frente a Kurimanzutto. De la Garza explica que se decidió crear este espacio aparte ante la creciente demanda por parte del público:

“Hay una escena grande y joven que imprime mucho en risografía y, comparado a una editorial, imprime muy rápido y mucho. Es una comunidad, sobre todo de la ciudad aunque también vienen de otras partes de México y el extranjero, y algo a resaltar es que sus contenidos usualmente son de activismo. Por eso creímos que era importante que tuvieran su propia sección: por la cantidad, por los temas y la demanda. Es un gran componente del público que visita (INDEX) es lo que está buscando”.

El título del programa público de esta edición es “Bajo el régimen de luz: un refugio en la sombra”, que hace referencia sobre encontrar refugio en un mundo donde todo está expuesto en las redes sociales. El evento principal será una conferencia magistral sobre el arte y el libro como un refugio impartida por la escritora francesa Françoise Vergès, quien escribe sobre feminismo y colonialismo, ha publicado los libros “Un feminismo decolonial” y “Descolonizar el museo”. También habrá presentaciones de libros, talleres y actividades para niños, actividades que serán libres de costo.

El arte plástico no estará ausente, pues además de explorar libros, los asistentes podrán ver la instalación que hizo el artista Damián Ortega para la ocasión, titulada “Casa de citas”, que está relacionada con su proyecto editorial Alias y consistirá y una serie de estandartes con citas que se han publicado en los libros que han editado.

El afamado artista colombiano Oscar Murillo, ganador del premio Turner en 2019, tendrá una exposición individual en febrero en kurimanzutto, que estará acompañada por un catálogo que podrá ser intervenido durante INDEX. Murillo, quien acostumbra a que sus instalaciones sean intervenidas con dibujos del público, como lo ha hecho en el Museo Tate, en Londres, y en el Museo Tamayo, quiere que los asistentes de la feria dibujen en algunas páginas de su catálogo que saldrá a la venta en febrero.

INDEX Art Book Fair inaugura el jueves 15 de enero a las 18 horas. El viernes 16 y sábado 17 de enero estará abierta de 11 a 20 horas, mientras que el domingo cerrará a las 18 horas.