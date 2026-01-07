El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) presenta hasta marzo En el hilo de la noche, la trama del mundo. Inspirados en el ejercicio curatorial que hacía el museo en los años 90 al invitar a creadores para mostrar nuevas producciones, en esta ocasión se convocó a los artistas Lucía Vidales (Ciudad de México, 1986), Amor Muñoz (Ciudad de México, 1979) y Daniel Guzmán (Ciudad de México, 1964).

“Cada proyecto se vincula desde un ángulo muy distinto, pero siempre a partir de la memoria”, explica en entrevista Mariana Mañón, curadora de la muestra. Estos ángulos que menciona son los materiales, como lo hace Muñoz, quien trabaja la escultura, pero también crea con algoritmos; la macrohistoria, que trabaja Guzmán a través de la historia, elementos prehispánicos y literatura para reflexionar sobre los mitos contemporáneos, y el territorio, tema que trabaja Vidales, quien vive en Monterrey y “reflexiona sobre el territorio que la rodea”.

“Nos arroja una constante que es seguir manteniendo la vida y lanzando preguntas en un mundo muy complejo que nos rodea. Creo que los tres a su manera reflexionan sobre grandes cuestionamientos, como el mundo artificial y narrativas como la búsqueda de la identidad en el nacionalismo”, dice Mañón.

Amor Muñoz rinde homenaje a las manos con Dedo macramé. Foto: Museo Marco

Vidales, quien se ha presentado en el Palais de Tokyo, presenta las pinturas Alimañas de noche, Alimañas de conjuro, Alimañas de carroña y Antes de morirme.

La artista busca mostrar las tensiones entre la vida, la muerte, lo animal y lo humano, así como “un momento existencial de la vida”.

La obra que presenta Guzmán consta de dibujos e instalación de la serie El hombre que debería estar muerto, que ha estado trabajando desde 2017; esta es su quinta entrega. “Todo el contenido tiene un peso literario importante, pienso más como escritor que como dibujante”, dice. En esta ocasión, el capítulo se titula Ohmáxac/Encrucijada, que cuenta a través de sus dibujos una historia que aborda la encrucijada: “Es una ficción y no ficción del encuentro con los españoles, la geografía y cuestionarse el cruce de caminos en el destino”, detalla.

De la serie El hombre que debería estar muerto, de Daniel Guzmán. Foto: Museo Marco

Finalmente, Muñoz rinde un homenaje a las manos con Dedo macramé, al verlas “como un dispositivo tecnológico”, dice.

Para hacer estas obras, Muñoz tejió con guantes inteligentes información de un software para así también crear un elemento musical que acompaña la obra. “Cuando caminas alrededor de cada escultura, emite sonidos y mutan cuando cambias de lugar”, describe.